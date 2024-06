Mirjamina estetika napak in gub ter ljubezen do naravne obdelave usnja brez kemikalij in premazov sta zaslužni za unikatne torbice, ki so v celoti izdelane ročno. Edinstven dizajn in kakovost blagovne znamke sta prepoznana po vsej Evropi, zato je torbe mogoče kupiti v konceptualnih butikih v Parizu, Amsterdamu, Veroni, Firencah, Milanu, Berlinu ...

Medtem ko so njene prejšnje kolekcije ustvarjene iz naravnega usnja, je pri tej omejeni kolekciji torb uporabljen beer skin™, to je usnje rastlinskega izvora, narejeno iz ostankov pivske industrije, material zagrebškega podjetja Sabant, proizvajalca rastlinskega usnja iz ostankov alkoholne industrije.