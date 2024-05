Šport in športnost

Šport so rezultati, a tudi moraliziranje o njih. Šele moraliziranje da rezultatu končno težo. Dražen Petrović je svoj strelski rekord 112 točk dal Olimpiji, ki pa je zaradi napake pri registraciji igralcev igrala s kadeti in mladinci. Wilt Chamberlain je svojih 100 točk leta 1962 v dresu Philadelphie vendarle navrgel proti prvi postavi New York Knicksov. Tega kdo ne ve, seveda pa rezultat ostaja. Kot ostaja 291 metrov dolg nedavni smučarski polet na islandski letalnici pod pokroviteljstvom zasebnika in ne FIS. Za letalsko skakalno sceno je to pretres. Cufanje za metre svetovnega rekorda je postalo brezpredmetno, kajti 291 metrov je nespornih. Obenem vsaj javno ni slišati oporekanj, da ne gre za stacionarno napravo, da je šlo za posebej prirejen skok in podobne marnje. Ni oporekanj, ker to ne bi bilo športno, športnost pa je osnova športa.