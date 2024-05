Kako močno si je Luka Dončić z Dallasom želel uvrstitve v finale lige NBA? Tako, da je v prvi četrtini pete tekme finala zahodne konference sam dosegel več točk (20) kot celotno moštvo Minnesote (19). Skupaj s soigralci je bil to pot občutno boljši od nasprotnika, večino dela pa so opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili za kar 29 točk. Po letu 2006 in 2011 se je Dallas še tretjič v klubski zgodovini prebil do velikega finala, kjer ga čaka najboljša ekipa rednega dela Boston. Prva tekma bo v petek ob pol treh zjutraj po slovenskem času.

Dončić bil bitko znotraj bitke

»Luka je znova čaral. Od začetka je bil agresiven in odločen ter s tem dajal zgled soigralcem, ki so mu sledili,« se je smejalo trenerju Dallasa Jasonu Kiddu, ki je bil leta 2011 prvi organizator igre moštva takratnega trenerja Ricka Carlisla. Dončić je prikazal najboljšo igro v končnici, pravo mojstrovino, saj je tekmo sklenil pri 36 točkah, ki jim je dodal še deset skokov in pet asistenc, na koncu pa prejel tudi pokal za najkoristnejšega igralca finala zahodne konference. Slovenski košarkar je bil tudi bitko znotraj bitke, saj je praktično po vsakem košu nekaj besed namenil navijaču ob igrišču, ki ga je pred tem zbadal. »Dobro veste, da me to samo dodatno podžge. Zdaj je to jasno že vsakomur,« se je zasmejal Luka Dončić.

Nekdanji košarkar madridskega Reala je imel znova gromozansko pomoč v Kyrieju Irvingu, ki je prav tako dosegel 36 točk. »Kako zelo sem užival v Lukovi predstavi! Česa takšnega ne vidiš vsak dan. Ko odpre tekmo na tak način, nas je praktično nemogoče premagati,« je Kyrie Irving znova stresal pohvale na račun svojega soigralca. 32-letni v Avstraliji rojeni Američan bo igral v četrtem finalu lige NBA, pred tem se je v bitko za naslov prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu trikrat uvrstil s Clevelandom in bil enkrat uspešen. »Ko je Dallas izpeljal zamenjavo za Irvinga, so vsi govorili, kako z Dončićem ne bosta dobro sodelovala. A ko gledam zdaj, je več kot jasno, da so se še kako motili. Prepričan pa sem, da sta lahko s časom le še boljša,« meni center Dallasa Daniel Gafford.

Za morebiten naslov prvaka bo ključna obramba

Dallas na poti do finala niti enkrat ni imel prednosti domačega parketa. Po rednem delu je v zahodni konferenci osvojil peto mesto, zato so bili LA Clippers (4), Oklahoma (1) in Minnesota (3) v prednosti. A to moštva iz Teksasa ni niti za trenutek ni oviralo. Trenutno ima na računu pet zaporednih zmag na gostovanjih, skupno pa je v končnici na devetih gostovanjih klonilo le dvakrat. Vse skupaj je dober obet pred velikim finalom, v katerem jih čaka najtežji nasprotnik. Boston je bil s 64 zmagami in le 18 porazi z naskokom najboljše moštvo rednega dela, v končnici pa brez težav dobival serije. A je pri tem treba dodati, da so imeli tudi nekaj sreče. Miami, ki so ga v prvem krogu dobili s 4:1 v zmagah, je bil brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja. Tudi Cleveland je padel s 4:1, a se je sredi serije poškodoval najboljši posameznik Donovan Mitchell. Indiana, veliko presenečenje letošnje sezone, pa v finalu vzhodne konference proti 17-kratnim prvakom lige NBA ni prišla niti do ene zmage tudi zaradi zdravstvenih težav Tyresa Haliburtona.

Luka Dončić bo tako po šestih sezonah v ligi NBA prvič nastopil v finalu. Čeprav bi ob tem marsikdo pomislil, da bi bila lahko oteževalna okoliščina pomanjkanje izkušenj, ni tako. 25-letni Ljubljančan je namreč z Realom Madrid že okusil igranje v finalih tekmovanj in tudi osvajanje lovorik. Ne nazadnje je bil tudi evropski prvak s slovensko reprezentanco. »Pot do tu je bila izjemno težka. A nismo še na koncu. Moramo priti še do štirih zmag,« je jasen Dončić, ki se zaveda, kakšno prepreko bo predstavljal Boston, ki je dobil tudi oba obračuna v rednem delu sezone. »Ključ do morebitnega naslova prvaka bo v naši obrambi. Boston ima izjemne posameznike, zato bomo morali biti pravi v obrambi,« razmišlja Luka Dončić.

