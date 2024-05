V Srbiji bodo v nedeljo lokalne volitve v 90 mestih in občinah, v Beogradu pa – le nekaj mesecev po decembrskih – izredne. Vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića trdi, da bodo volitve v Beogradu ponovili, ker nobena stranka ni dobila večine v mestni skupščini.

Del opozicije bojkotira volitve

SNS je dobila 49 od 110 svetnikov v mestni skupščini, skupaj s socialisti, ki so njen zaveznik, pa 54. Menda pa so prikriti pravi razlog za ponovitev volitev obtožbe proevropske opozicije, ki je decembra v koaliciji Srbija proti nasilju (SPN) osvojila 43 mandatov, in zlasti opazovalcev OVSE, da je Vučićev režim z več sto avtobusi pripeljal »volilce« iz Republike srbske.

Zelo raznolika SPN pa je pred nekaj meseci razpadla. Del strank namreč zahteva bojkot volitev v Beogradu, ker volilni imeniki še vedno niso bili prečiščeni in ker ni enakopravnega nastopanja v medijih. Del proevropske opozicije pa kljub temu sodeluje na volitvah v koaliciji »Izbiramo Beograd«. Njen kandidat za župana je 42-letni Dobrica Veselinović iz Zeleno-leve fronte. Proevropska opozicija ima še listo »Kreni-Promeni« 37-letnega Save Manojlovića, ki se je zelo dobro odrezal v volilni kampanji.

Izguba Niša bi bila udarec za SNS

V Beogradu, ki šteje 1,6 milijona volilnih upravičencev, SNS in socialisti tokrat nastopajo skupaj na listi »Aleksandar Vučić – Beograd jutri«, ki se ji je pridružilo več skrajno desnih strank, tudi Srbska radikalna stranka Vojislava Šešlja. Vučićev kandidat za župana je sedanji 46-letni beograjski župan Aleksander Šapić, nekoč eden najboljših igralcev vaterpola na svetu. V politiko se je podal kot velik Vučićev nasprotnik, leta 2021 pa se je pridružil SNS. Na beograjski predvolilni shod Vučićeve liste je prišel tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Za Vučića bi bil hud udarec tudi, če bi SNS izgubila oblast v Nišu, kar bi se lahko zgodilo ob visoki volilni udeležbi. Takole pravi sam: »Težko bi prenesel poraz v Nišu, saj sem zadnjih deset let v Nišu preživel več časa kot vsi drugi predsedniki in premierji po letu 1945.« Menda je vzdušje v mestu podobno tistemu leta 1996, ko se je Niš kot prvo mesto v Srbiji je uprl režimu Slobodana Miloševića in na oblast pripeljal prozahodno opozicijo.