Svet EU je sankcije uvedel proti petim severnokorejskim in enemu ruskemu uradniku ter za dve severnokorejski in eno rusko podjetje. Vsi naj bi bili povezani z dobavo orožja in plačili v korist Severne Koreje. Zanje bo veljala zamrznitev sredstev in prepoved potovanja v EU, prepovedano pa bo tudi neposredno ali posredno zagotavljanje sredstev v njihovo korist.

Kot so še sporočili iz Sveta EU, naj bi tisti, proti katerim so uvedli sankcije, pomagali Severni Koreji pri izogibanju mednarodnim sankcijam, pridobivanju sredstev za jedrski in raketni program ter kršenju resolucij Varnostnega sveta ZN. Sankcije so uvedli tudi zaradi vojaške podpore Moskvi v vojni proti Ukrajini.

Skupno je tako EU v zvezi s Severno Korejo na seznam sankcioniranih doslej uvrstila 77 posameznikov in 20 podjetij.

Skupina G7 je medtem izrazila zaskrbljenost zaradi poglabljanja sodelovanja med Severno Korejo in Rusijo, ki predstavlja kršitev več resolucij VS ZN.

Ob tem so v skupini, ki ji trenutno predseduje Italija, pozvali Pjongjang in Moskvo, naj ustavita nelegalne dobave orožja. Kot so poudarili v izjavi za javnost, odločno nasprotujejo nadaljnjim dobavam orožja, ki ga je Rusija uporabila za napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo.

Ameriško obrambno ministrstvo je v nedavnem poročilu navedlo, da Rusija v Ukrajini uporablja severnokorejske balistične rakete, pri čemer se je sklicevalo na analizo ostankov raket. Seul očita Pjongjangu, da je Moskvi poslal na tisoče zabojnikov streliva, kar bi pomenilo kršitev sankcij ZN proti obema državama. Kim Yo-jong, vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong Una, je ta mesec omenjene trditve zavrnila kot absurdne.

Severna Koreja je v zadnjem času tudi testirala več manevrirnih raket in balističnih izstrelkov. Strokovnjaki po poročanju AFP ocenjujejo, da bi lahko šlo za preizkuse orožja, namenjenega uporabi na bojiščih v Ukrajini. Severni Koreji sankcije ZN prepovedujejo kakršne koli poskuse z uporabo balistične tehnologije.

Slovenija v Varnostnem svetu ZN obsodila izstrelitev raket Severne Koreje

Slovenija obsoja zadnjo izstrelitev balističnih raket kratkega dosega Severne Koreje v četrtek in izstrelitev vojaškega izvidniškega satelita v ponedeljek, je na današnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN na to temo povedala namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobič.

»Slovenija poziva Severno Korejo, naj preneha s provokativnimi dejanji in se vrne k dialogu in diplomaciji. Izpolniti mora vse resolucije Varnostnega sveta in se odpovedati jedrskemu orožju, drugemu orožju za množično uničenje in programu balističnih raket. Dokler se to ne zgodi, bomo pozivali vse države, naj v polnosti in na učinkovit način uveljavljajo sankcije,« je dejala.

Kršenje resolucij Varnostnega sveta ZN predstavlja tudi vojaško sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo, je opozorila Blokar Drobič in dodala, da obstajajo dokazi o ruskih nakupih severnokorejskih balističnih raket za uporabo v vojni proti Ukrajini.

Spomnila je še na ruski veto na predlog resolucije o podaljšanju mandata panelu strokovnjakov za izvajanje sankcij proti Severni Koreji, ki škodi prizadevanjem proti širjenju orožja za množično uničenje.

Severna Koreja je danes sporočila, da je bila vaja z izstreljevanjem raket opozorilo Južni Koreji.