Na njem je uradno najboljši igralec finala zahodne konference NBA, Luka Dončić, po tekmi želel na hodniku dvorane v Minneapolisu spiti pločevinko piva s svojim očetom, pa je mimo prikorakal podpredsednik košarkarske divizije Dallasa Michael Finley, sicer nekoč tudi izjemni košarkar (za Dallas je igral v letih 1996–2005), in Luki dobesedno iztrgal pločevinko iz rok, kot bi to storil kakšen siten ata, ki je mulca zalotil s pivom v roki za vogalom hiše.

Nauk zgodbe? Kaj ti pomaga, da si najboljši košarkar v prestižni ligi NBA in s tem tudi na svetu, če pa po »rekreaciji« ne smeš spiti niti pločevinke piva s svojim lastnim očetom?

Luka Doncic was enjoying a beer alongside his dad, before Michael Finley took it away 😆🍺pic.twitter.com/mfTzjBq9Ln