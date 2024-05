Kdo se še spominja letošnje velike noči? Predvsem Otočani, ki jih skrbi za valižansko princeso. Zakaj? Ker je Buckinghamska palača po trebušni operaciji, ki jo je imela princesa 17. januarja, napovedala, da se bo okoli velike noči vrnila na delo. Ni se.

Za kralja, ki deli njeno usodo – tudi med njegovo operacijo povečane prostate so odkrili javnosti prav tako neznanega raka –, so napovedali, da se bo vrnil na delo po šestih tednih zdravljenja. Vrnil se je, občasno že prej, zdaj pa se kljub zdravljenju pojavlja vsepovsod ter je videti čil in zdrav. S kraljico Camillo sta obiskala znamenito letno cvetno razstavo Chelsea v Londonu, pred tem pa gostila poletno zabavo na vrtu Buckinghamske palače.

Drugo vrtno zabavo je gostil prestolonaslednik William, vendar pod dežniki, saj ji vreme ni bilo naklonjeno. Vsakič, ko se pojavi sam, to prinese razočaranje, ker poleg njega ni lepe Kate, s katero navadno zabave gostita skupaj. Sta pa princ in princesa prvič po januarju skupaj tvitnila – izrekla sta sožalje družini pilota, ki je izgubil življenje med ekshibicijsko predstavo letal iz druge svetovne vojne.

Novo izginotje?

Valižansko princeso smo zadnjič videli »v živo« z možem, prestolonaslednikom Williamom, in njunimi tremi prikupnimi otroki na lanski božični dan. Naslednjič smo jo videli 22. marca, a samo na ganljivem posnetku na klopi, na katerem je razkrila, da so ji med januarsko trebušno operacijo odkrili raka in da se zdravi s preventivno kemoterapijo, ter prosila za razumevanje in spoštovanje zasebnosti.

Vmes je bilo na tone govoric o razlogih za njeno »izginotje«, od njene kome do moževe afere z družinsko prijateljico, ki so sprožile več piarovskih polomij palače: od fotošopirane fotografije Kate z otroki, ki naj bi jo sama (slabo) popravila in objavila na materinski dan, do videa, na katerem naj bi bila princ in princesa v vrtnariji. Kate menda ni bila tista, ki je posegala v fotografijo, čeprav naj bi prevzela krivdo za to, v vrtnariji pa je bila očitno njena dvojnica.

Te dni smo bili spet na istem kot med lanskim božičem in 22. marcem, ker o Kate in njenem zdravljenju devet tednov nismo slišali niti besede. Od nikogar. Ne od nje, ne od njenega moža, ne od palače in ne od zdravnikov. Njeno drugo izginotje je spet sprožilo ugibanja.

Vrnitev šele konec leta

V medijih se je pojavila trditev, da se princesa verjetno ne bo pojavila v javnosti do konca leta. Zakaj ne? O tem pa niti besede. To trditev so pripisali tako imenovanim virom. Kot po navadi jih niso imenovali, omejili so se na to, da gre za nekoga iz njenega prijateljskega kroga, ki je tudi trdil, da je Kate obdana s svojo prvotno družino, kar ni zvenelo spodbudno. Zvenelo je, kot da se poslavlja. Ob takšnih prijateljih, kot bi rekli Angleži, najbrž ne potrebuješ sovražnikov. Zato nikomur, ki se je spraševal o (ne)uspešnosti princesinega zdravljenja in njenem zdravstvenem stanju, pomislil, da morda ne gre samo za bolezen, ali se oziral na stare govorice o Williamovi domnevni aferi kot najmanj dodatni princesini travmi, tega najbrž ne bi smeli preveč zameriti.

Vsekakor je nenavaden razkorak med kraljevim in njenim zdravljenjem. Petinsedemdesetletni kralj je vsepovsod, 42-letne princese ni nikjer. Pomanjkanje informacij vedno rojeva potencialne dezinformacije, vse teže pa ga je pripisovati samo zastarelemu piarovskemu stroju palače oziroma kraljeve družine.

Novi vir in prazno sporočilo palače

Po odmevni trditvi o tem, da se princesa verjetno ne bo pojavila v javnosti pred koncem leta, se je ne v britanskem mediju, ampak v ameriški reviji Vanity Fair 28. maja pojavilo bolj optimistično poročilo dvorne dopisnice Katie Nichols, ki piše, da je princesino zdravljenje mimo kritične točke in da se bo zagotovo vrnila na delo, saj da o tem ni nobenega dvoma.

»Kate morda še ne načrtuje datuma vrnitve, vendar je dobra novica to, da je uradno na poti okrevanja. Vsem je odleglo, ker dobro prenaša zdravila in je resnično veliko bolje. Vsi ji stojijo ob strani. William, njeni starši, njena sestra in brat,« je napisala. Še kdo drug? Uradno na poti okrevanja? Vse to je dopisnici povedal neimenovani prijatelj družine Middleton.

Edina uradna informacija po 22. marcu je z 21. maja, ko je Kensingtonska palača, uradni sedež Williama in Kate, sporočila: »Ne pričakujemo, da se bo princesa vrnila na delo, dokler ji tega ne bo dovolila njena zdravniška ekipa.« Zelo prazno sporočilo.