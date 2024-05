V piransko picerijo Batana, ki deluje od leta 1974, so gostje zahajali zaradi tradicije. Zato ne preseneča odziv mnogih, predvsem Pirančanov, na napoved, da z junijem picerija zapira svoja vrata. »V nam sorodnih Benetkah znameniti Caffe Florian deluje neprenehoma že od leta 1720. Seveda niso originalni natakarji notri, pri nas pa lastniki, Sava Turizem, ne znajo, nočejo ali nimajo volje ohranjati tradicije, pa čeprav legendarne picerije. Lahko bi pravočasno predvideli in poskrbeli za nove picopeke, prenos znanja, malo prenove pa bi se zgodba vrtela dalje,« se je delil zapis Pirančana na facebook strani omenjene picerije.

Razlog, da se picerija z enim najlepših pogledov na piranski mandrač zapira, je v pomanjkanju osebja, saj se dve izkušeni picopekinji upokojujeta. Novih sodelavcev, ki bi nadaljevali to izjemno tradicijo, jim ni uspelo najti. Spet drugi menijo, da je lokacija preblizu avtobusni postaji. »Družba Sava Turizem je najemnik prostora, v katerem deluje picerija Batana v Piranu. Junija se naša najemna pogodba izteče in z obratovanjem na tej lokaciji zaključujemo ter se osredotočamo na poslovanje našega resorta v Portorožu,« pa je bil uradni odgovor, ki smo ga dobili iz največjega turističnega podjetja pri nas.

Najemnika iščejo z novim razpisom

O nadaljnji usodi priljubljene picerije za zdaj ni znanega veliko. Kot so nam pojasnili na občini, nameravajo takoj začeti postopke za oddajo prostora v najem. »Po prejetju cenitvenega poročila smo določili izhodiščno najemnino in pripravili vse potrebno za javni razpis, s katerim bomo čim prej našli novega najemnika, ki bo nadaljeval gostinsko dejavnost v prostoru. Naš cilj je zagotoviti, da lokal ostane odprt in dostopen občankam in občanom ter obiskovalkam in obiskovalcem,« so povedali, ob tem pa dodali, da so bili o tem, da Sava Turizem ne namerava podaljšati najema, formalno obveščeni 15. maja. »Kljub prvotnemu interesu za podaljšanje najemne pogodbe so iz Hotela Bernardin sporočili, da zaradi objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati najemnega razmerja. Vse aktivnosti so bile sicer pravočasno izvedene, nas je pa kljub temu njihova dokončna odločitev negativno presenetila.«

Tudi za občino je zaprtje legendarne picerije tik pred začetkom sezone neprijetna novica. »Kljub temu smo pripravljeni in imamo vse potrebne cenitve za razpis za novega najemnika. Postopek bo zahteval nekaj časa, vendar bomo storili vse, kar je v naši moči, da čim prej najdemo novega najemnika in zagotovimo nadaljnje delovanje lokala.« Kot si med drugim že nekaj let prizadevajo, da bi v prazen prostor na tržnici ponovno pripeljali mesnico. »Prizadevamo si za čimprejšnjo oddajo prostora in bomo ponovno izvedli razpis. Ocenjena mesečna najemnina za mesnico znaša 834,74 evra, in upamo, da bomo kmalu našli najemnika,« so zapisali in kot razlog, da prostor ostaja prazen, navedli tržne razmere. A kot zagotavljajo, ne bodo obupali, saj si želijo prostor ponovno oživiti.

