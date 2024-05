Prešerno poletje: Veliko dogodkov, a tudi hudo pomanjkanje postelj

Ulice in trgi v mestnem jedru Kranja bodo z začetkom junija vse do konca septembra prizorišče niza glasbenih, kulturnih, športnih in kulinaričnih prireditev. Kljub kroničnemu pomanjkanju turističnih namestitev pa se organizatorji festivalskega dogajanja Prešerno poletje tudi letos nadejajo rekordne množice obiskovalcev.