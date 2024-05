Na direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da so bila dela v celoti izvedena v skladu s terminskim načrtom in da trenutno potekajo priprave na naslednji sklop gradbenih del.

Po lani predstavljeni časovnici naj bi se rušitev severnega dela železniškega nadvoza začela 27. junija. Na ta dan bi se torej začela ponovna štiridnevna popolna prometna zapora Dunajske na odseku med Tivolsko in Vilharjevo cesto. V času zapore bodo tudi kolesarji in pešci morali na obvoz, ki bo zanje urejen skozi Vilharjev podhod. Tovrstni zapori zaradi rušitve južnega dela nadvoza smo bili priča med 4. in 7. januarjem.