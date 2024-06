Čas delitev

Prejšnji četrtek zvečer so polne Križanke pele pesem o otrocih, ki zapuščajo domove staršev. Izjemen francosko-libanonski trobentač Ibrahim Maalouf je skladbo ustvaril iz bolečine ob spoznanju, da njegova štirinajstletna hči odrašča in da bo kmalu zapustila njegov dom. Mrmrajoče prepevanje ljubljanske množice je zvenelo kot uspavanka in je bilo v popolnem nasprotju s celovečernim razigranim in razposajenim zvokom trobil Maaloufove zasedbe The Trumpets of Michel-Ange, ob katerih se je plesalo in poskakovalo. Potem pa so se ugasnile luči in so se prižgale lučke na telefonih in je Ibrahimova trobenta tiho in nežno zaigrala mašo za starše in otroke. Nakar je utihnila še ona in mi z njo. Zdel se je popoln zaključek čarobnega večera, a nas je Ibrahim pozval, naj zapojemo in zaigramo še enkrat, tokrat za vse otroke, ki jim ni dano, da bi odrasli in zapustili svoje domove.