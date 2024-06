»Izberite lokalno, izberite iz Panvite« je slogan podjetja s 600 zaposlenimi, ki je, kot nam sporoča njihova spletna stran, vpeto v lokalno okolje in že 100 let uresničuje poslanstvo do okolju prijazne pridelave hrane in reje živali. Panvita ni več slovensko podjetje. Slovensko podjetje prav tako niso več Celjske mesnine, saj je kontrolni delež družbe nedavno kupila hrvaška družba Braća Pivac.

Slovenski piščanci kmalu nemškega porekla

Nekaj podobnega se je, sicer že pred kar nekaj leti, zgodilo s Perutnino Ptuj, največjo izmed omenjenih podjetij. Perutnino Ptuj je odkupil ruski SIJ, kasneje je prešla v roke investitorjev iz Ukrajine. Perutnina širi svoje poslovanje po Balkanu, hkrati pa danes napoveduje, da lastno rejo seli v države, kje je delovna sila cenejša, regulacije pa manj. V tem tednu smo izvedeli tudi, da bodo slovenski piščanci kmalu nemškega porekla.

To je seveda povsem pričakovana poteza finančnih lastnikov. Ne, ne gre za »sistemsko in interesno ksenofobijo do tujih lastnikov«, kot v Financah opozarjata novinarka Simona Toplak in Kmetijsko-gospodarska zbornica. Podobno se odločajo številni slovenski lastniki, ki so v tej funkciji s primarnim namenom, da zasledujejo finančni donos.

Odločitve, ki so primarno osnovane na finančnem donosu, povsem razumljivo ogrožajo slovensko samooskrbnost, lokalne skupnosti, v katere so podjetja vpeta, in delavce v podjetjih. Tuji lastniki so običajno bolj oddaljeni od pritiska slovenskega okolja, sosedov v vasi, pogledov v trgovini in medijev, ki preizprašujejo moralnost in družbeno odgovornost določenih lastniških potez. Na MMC RTV so tako nedavno poročali, da so predstavniki Perutnine Ptuj vedno manj dostopni za novinarska vprašanja. Ponovno, to ni stvar nacionalnosti, temveč stvar lastniškega fokusa v gospodarstvu, ki temelji in celo spodbuja fluidnost in mobilnost lastništva človeških organizacij, ki jih imenujemo podjetja.

Gre za domače ali tuje lastništvo

V komentiranju situacije agrarni ekonomist Andrej Udovč predvideva, da na kratki rok ne bo sprememb, skrbi pa ga, kaj se bo dogajalo na srednji ali dolgi rok. Če lahko vsaj približno zanesljivo ocenimo temperaturo javnega mnenja glede na komentarje pod novicami v slovenskih medijih, enako skrbi slovensko javnost. Prehranska industrija je osnovna komponenta samozadostnosti. In tukaj vrag odnese ideologijo – ohraniti lastništvo podjetja med domačimi deležniki mogoče ni vedno (finančno) najbolj učinkovito, je pa bolj predvidljivo in stabilno.

Mlinotest, Mlekarna Celeia, Pekarna Pečjak, Incom, Pomurske mlekarne, Don Don, Mesarstvo Oblak, Nektar natura, Gea. Slovenska živilskopredelovalna industrija ima še nekaj družb, ki ostajajo v slovenski lasti – kaj je dolgoročna strategija za lastništvo teh podjetij?

Prehranska industrija je samo delček večjega strateškega mozaika, ki predstavlja dolgoročni razvoj slovenskega gospodarstva. Energetika, logistika, gradbeništvo, maloprodaja in številni drugi sektorji so vsi ključni za dolgoročni razvoj vsake države. Na drugi strani je več sto slovenskih majhnih in srednje velikih podjetij, ki zagotavljajo več deset tisoč delovnih mest in veljajo za vir stabilnosti, močno ogroženih zaradi generacijske upokojitve ustanoviteljev.

Kaj je prihodnost lastništva teh podjetij? V zahodnih gospodarstvih so začeli aktivno iskati načine, da nacionalni interes zasidrajo v samo lastniško vizijo podjetij. Vendar pa vprašanje nacionalnega interesa ni tako preprosto, kot se običajno predpostavlja – ne gre za domačega ali tujega lastnika. Gre za domače ali tuje lastništvo. V tem je velika razlika.

Skladi družbeno odgovornega interesa

Nacionalni interes 2.0 je dekomodifikacija lastništva podjetij, kar pomeni, da se kontrolni delež gospodarske družbe odmakne s trga in z njim ni več mogoče trgovati. V zahodnih gospodarstvih tak mehanizem zagotavljajo skladi družbeno odgovornega interesa, kjer namenska pravna oseba odkupi delež podjetja od lastnika, medtem ko je nov lastniški interes definiran z dolgoročno vizijo tega sklada – lastništvo ohraniti v funkciji zaščite okolja, delavcev, lokalnih skupnosti, samozadostnosti.

Maersk, Amsted Industries, Jown Lewis Partnership, Karl Zeiss, Publix Supermarkets, Arup Group, Patagonia in številne druge pomembne družbe so off the market. V Sloveniji tako vizijo zasledujejo Dewesoft, Domel, Etiketa, Inea in številna druga podjetja, ki preko lastništva zaposlenih poskušajo podjetje zasidrati v lokalno skupnost.

Kako je videti prenos lastništva v fokus dolgoročnega razvoja in stabilnosti? Lastniki se lahko odločijo, da podjetje podarijo skladu (primer John Lewis Partnership, Carl Zeiss in Patagonia), lahko pa skladu delež prodajo (večina drugih primerov), pri čemer sklad iz pričakovanega dobička matične družbe postopoma odplačuje vrednost deleža. Na tak način delavcem ni treba investirati lastnih prihrankov, delež »odplačajo« s svojim delom, torej z dobičkom, ki ga vsako leto ustvarijo.

Odkup podjetij s strani zaposlenih preko namenske pravne osebe, ki dolgoročno drži delež v imenu delavcev, je svetovni trend pod imenom ESOP. V Veliki Britaniji je ESOP postal druga najbolj popularna odločitev za urejanje nasledstva v sektorju MSP (v roke delavcev je leta 2023 prešlo več kot 400 podjetij), takoj za odkupom s strani finančnih skladov. Družinsko nasledstvo je na tretjem mestu.

V ZDA je lastništvo zaposlenih že desetletja del državne strategije za višanje dodane vrednosti v gospodarstvu in zagotavljanje stabilnosti poslovanja. Obstajajo številne davčne spodbude, državne garancije za kredite, veliko je finančne podpore strokovnim organizacijam in raziskovalcem na tem področju. In seveda, »money talks« –dva največja upravitelja finančnih skladov (angl. private equity) na svetu, Blackstone in KKR, sta v zadnjem letu posvojila lastništvo zaposlenih kot strategijo za dviganje produktivnosti.

Podpora prenosu lastništva na zaposlene

Nemška vlada, ki se spopada s problemom, da najboljša podjetja odkupujejo ameriški finančni skladi, je prav začela razvijati zakonodajo, ki bi se tega izziva lotila s podporo prenosu lastništva na zaposlene. Podobno je začela razmišljati tudi slovenska vlada, vedno pogosteje je slišati predstavnike ministrstva za delo, finance, gospodarstvo in solidarno prihodnost, ki govorijo o vlogi lastništva zaposlenih pri dvigovanju dodane vrednosti in zaščiti slovenskih podjetij. Spontanih sprememb v gospodarstvu ne bo – izkušnje iz zahodnih držav govorijo, da je za strateški premik gospodarstva k lastništvu zaposlenih ključna močna podpora institucionalnih deležnikov.

Država mora zagotoviti stabilno regulatorno okolje. Ključnega pomena so spodbude, običajno v obliki davčnih olajšav, za lastnike, ki se odločajo za bolj odgovornega naslednika (zakon ESOP predvideva olajšavo na kapitalski dobiček pri prodaji deleža/delnic skladu ESOP), ter za podjetja, ki financirajo take transakcije (zakon ESOP ​predvideva zmanjšanje osnove za davek na dohodek pravnih oseb za del dobička, ki ga družba nameni za plačilo kupnine).

Občine so prav tako zelo pomemben deležnik. Običajno vzdržujejo bližnje odnose z gospodarstvom in imajo vzvode, da lastnike ozaveščajo o možnostih, ki jih ponujajo alternativne oblike lastniških prestrukturiranj. Prav tako razpolagajo z javnimi razpisi, ki jih je mogoče usmeriti v podporo podjetjem, kjer lastništvo zasleduje vizijo dolgoročne stabilnosti.

Naslednje v vrsti so razvojne finančne institucije, v Sloveniji je to SID banka, ki razpolaga s programi, ki bi lahko podprli, v obliki garancij ali neposrednih kreditov, prenos lastništva v roke skladov z zelo jasno razvojno funkcijo.

Navsezadnje so tukaj investitorji, gospodarstveniki, slovenska podjetja, bogata s kapitalom – vsi, ki se v medijskem prostoru pogosto predstavljajo kot »skrbniki« slovenskega gospodarstva, do katerega retorično izkazujejo veliko mero skrbi, kar pa se pogosto ne odrazi v cilju njihovih investicij. Dekomodifikacija lastništva podjetij pomeni zasidranje vsaj kontrolnega deleža v posebno pravno osebo, ki zasleduje zelo jasen, razvojni namen, in lahko predstavlja pomembno razvojno usmeritev za naslednja desetletja. Redefinicija nacionalnega interesa odpira zanimive možnosti, predvsem pa nam daje upanje, da strateške ladje zasidramo, preden celotna flota nepovratno izpluje.

