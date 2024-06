Volitve v Južni Afriki: Mandelovi dediči na preizkušnji

Južna Afrika je nedavno praznovala 30. obletnico prvih demokratičnih volitev, ki so na oblast pripeljale Nobelovega nagrajenca za mir Nelsona Mandelo. Tega moža, ki je ustanovni oče Južne Afrike po koncu apartheida in veliki svečenik sprave, po vsem svetu slavijo kot sekularnega svetnika. A danes mu vse bolj očitajo, da je bogati beli manjšini dovolil, da se je po 350 letih kolonialnih in rasističnih zločinov izognila kazni, pa tudi, da ni poskrbel za ustrezno odškodnino za večinoma temnopolte žrtve.