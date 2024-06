Iz Gradca.

Nove ideje so vlile v narodno gibanje graških Slovencev novo življenje. Zlasti dijaške razmere so se v mnogih ozirih zboljšale. Romantično življenje po gostilnah in kavarnah se vedno bolj umika resnemu delu, da si je mladina postala svesna težke naloge, ki jo čaka. (…)

Tudi slabe posledice cepitve slov. dijaštva se že opažajo. Pred vsem se pogreša enotne organizacije vsega dijaštva, brez katere se morajo skupni nastopi za skupne interese – bodisi samo dijaške, bodisi splošno narodne – vedno ponesrečiti. Ponesrečene namreč moramo imenovati shode, o katerih se mora javnosti naravnost lagati, da se izogne opravičeni obsodbi. Ako se sprejemajo resolucije za slov. vseučilišče po dovršenem shodu kot slučajnosti, je to pa znamenje nezrelosti. Vprašanja tolike važnosti mora pretresovati vse dijaštvo, sicer ne more biti odgovorno za korake nekaternikov. Brez skupne organizacije pa to ni mogoče. (…)

Domovina, 28. aprila 1905

Družabno življenje med graškimi Slovenci.

V prestolici naše zelene Štajerske prebiva nad 30.000 Slovencev, tako da lahko nazivljemo Gradec največje slovensko mesto, kakor imenujemo Dunaj največje mesto vesoljnega Slovanstva. Če greš po graških ulicah, čitaš veliko množico popačenih slovenskih imen; da, ta imena prevladujejo celo ona nemškega izvora. Že to nam priča, da so bili očetje raznih nemških obrtnikov in trgovcev Slovenci, ki so se pa, živeč med Nemci, popolnoma odtujili svojemu narodu in pozabili na svoj jezik, ali pa nam je to dokaz, da svojih otrok niso zamogli ohraniti Slovenstvu. Vzrokov za to navedemo lahko mnogo. Težko si je ohraniti narodno zavest in domačo govorico med samimi tujci in to tem bolj, če smo od njih odvisni. (…)

Po našem mnenju se razvija med graškimi Slovenci pač premala agitacija. In tudi če je navdušenje že zaneteno, moramo taisto znati vzdrževati, drugače prekmalu mine in ves trud je zaman. V drugi vrsti pa je temu menda le krivo strankarstvo pri nas graških Slovencih, a to je vendar nesmisel. (…)

Domovina, 19. maja 1905

Vesel pojav med slov. dijaštvom v Gradcu.

Iz Gradca se nam poroča: V znamenju združenja so se sešli v soboto dne 20. t. m. slov. graški akademiki na zborovanju, ki so ga sklicali po § 2. (…) Skupne točke naj bodo: A. 1. Slovensko vseučilišče. 2. Delati v korist družbe sv. Cirila in Metoda. B. Stanovska vprašanja: 1. Boj za akademično prostost in enakopravnost na vseučilišču. 2. Gmotno vprašanje. 3. Bolniško društvo. V dosego teh namenov se je volil odbor slov. graških akademikov, v katerega je poslalo vsako akad. društvo po 2 odbornika in 1 zastopnika. Turnus predsedništva je določil žreb. Z veseljem pozdravljamo ta skupni nastop slov. dijaštva v Gradcu!

Slovenec, 22. maja 1905

Družabno življenje med graškimi Slovenci

Iz prejšnjih člankov smo razvideli, da društveno življenje med graškimi Slovenci ni tako, kot bi zamoglo biti. Navedli smo tudi vzroke za to. Naše vprašanje je: Ali res ni mogoče spraviti družabnega življenja med graškimi Slovenci na boljšo, višjo stopinjo? (…) Pred vsem bi morali delati na to, da si postavimo svoj »Narodni dom«. Zdaj smo izročeni na milost in nemilost svojim nasprotnikom in danes ali jutri nam lahko odpovedo stanovanje ali nam zabranijo prirejati veselice. Ako imamo pa svoj dom, lastno hišo, ne bodo le take in enake skrbi odveč, ampak tudi družabno življenje se bo med nami vse drugače razvijalo. Spoznavali se bomo boljše med seboj, lepi prostori bodo dovedli marsikoga v naš krog, ki se nas zdaj ogiblje. (…)

Pred leti se je osnoval tu v Gradcu celo že odbor, ki se je pečal s to zadevo. Vse je bilo v najboljšem tiru, tudi prostor takorekoč že izbran; ali vsled brezbrižnosti gotovih krogov so se razbile smele in pomembne ideje. (…)

Toda ne le za družabno življenje med graškimi Slovenci, ampak tudi še v drugem narodnem oziru bi bil tak dom nezmernega pomena. Ne le, da bi bil zbirališče vseh slojev, ž njim bi imeli tudi predpogoj za ustanovitev slovenskega otroškega vrtca in slovenske ljudske šole. Za to bi se moralo nekaj prostorov rezervirati in v doglednem času bi se i tu mnogobrojna slovenska deca odgojevala v maternem jeziku. Ohranilo bi se nam na ta način nešteto ljudstva, ki se zdaj izgublja med tujim narodom. (…)

Domovina, 23. maja 1905

Slovenci pred Gradcem.

»Grazer Tagblatt« se silno huduje, ker sta zopet dve nemški graščini pred Gradcem prešli v slovenske roke, ter pravi, da ni izključena nevarnost za »nemško svobodomiselno večino« v štajerskem dež. zboru, če bodo nemške graščine še nadalje tako hitro prehajale v slovenske roke.

Slovenski Štajerc, 28. maja 1905

