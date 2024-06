Ko sem spremljal usodo gradbene jame nekdanjega Šumija, sem zasledil poročilo Geografskega inštituta Filozofske fakultete o raziskavi združb, meni večinoma nepoznanih rastlin, ki so se tam naselile. Potem sem prebral še poročilo o najmanj 120 rastlinskih in drevesnih vrstah, ki so se namnožile v državni gradbeni jami na ruševinah topniške vojašnice. Pa še nekoliko nostalgičen zapis o bogastvu divjega zelenja, ki je zraslo na ruševinah Cukrarne. Ali naravovarstveniki ne pretiravajo s poveličevanjem samonikle divje narave v mestih ali morebiti odkrivajo nove vrednote, ko prihajajo do novih spoznanj?

Malo po sili razmer, malo iz komoditete, malo iz radovednosti sem se pred časom s sosedi dogovoril, da nehamo kositi travo okoli bloka, kjer stanujem. Za začetek sem v opravičilo, da nismo nemarni, postavil tisti napis o čebelah, ki naj bi se najedle iz cvetočega travnika. Potem sem začel opazovati, kaj se tam dogaja, kako poteka tekmovanje med rastlinami za življenjski prostor v menjavi letnih časov, kako se vrste menjavajo, kako povezujejo, kako si pomagajo, kako se branijo, ločujejo, kako se prebijajo skozi sušo, kako skozi močo, kako skozi zimo, katere vrste so bolj uspešne, katere manj. Kaj se dogaja na osojni strani, kaj na prisojni, kakšne so razlike med zaraščanjem na ravnem in v brežini, kje je več in kje manj rastnega prostora, katere rastline zrastejo višje, katere se potuhnejo v podrast, pritajijo v mahovje ... Najbolj pa me je zanimalo, koliko vrst se bo vselilo, obstalo in se namnožilo. Ne boste verjeli, do danes se je tam zbralo najmanj 46 prepoznanih vrst mahov, trav, travniških cvetlic, plevela, grmov in dreves.

Dober primer, kako lahko z ohranjanjem divje in oblikovane narave v mestu najlažje, in to sonaravno, blažimo podnebne spremembe. Če bi vključili zaplate divje narave v krajinski sistem, bi zagotovo okrepili tudi odpornost vseh življenjskih okolij v organizmu mesta. Četudi se tega za zdaj še ne da znanstveno potrditi, koliko bi nenadzorovano sobivanje različnih samoniklih rastlinskih vrst prispevalo h kakovosti mestnega okolja in njegovi odpornosti.

Za spomladansko kolumno sem počakal, da se je narava prebudila, da vidim, kakšna presenečenja je letos pripravila. Najprej je prehitela samo sebe vsaj za dva meseca in na hitro pognala rastni krog, potem ga upočasnila, magnolija se je prva osula, druge so otrple, nekatere so se zgolj pritajile. Bojazljivo sta vzcveteli detelja in zlatica, mlada drevesa počasi razvila liste, medtem ko se je lovorikovec bohotno razvil v pravo drevo. Najbolj so zrasli mladi bezgi, največji razplod je uspel palmi, visoki žumari s sosednjega vrta, ki je pognala na desetine mladik. Posebnost so štiri mlada drevesa, sočasno zrasla na robu parkirišča z debli tik ob hiši s samo pol metra rastnega prostora, tesno drug ob drugem. Listopadni figa in gaber ter zimzeleni bodika in palma, očitno zelo odporna skupina, ki ji ustreza toplota od sonca ogrete stene. Zrasla sama, v skrajno omejenih pogojih brez obetavne prihodnosti, so več kot pomenljiva prispodoba kljubovalne življenjske moči.

Konec maja smo okolico hiše le pokosili. Izbrano smo jo obkosili v večje in manjše otoke samoniklo združenih rastlin, vmes pustili, da znova poženejo trava, nizka detelja in kar bo še vzklilo. Okoli starih dreves smo pustili podrast, marjetice in snop kopriv okoli forzicije, na starem zidu praprot in mladiko smreke v preprogi bršljana, pustili smo nasad dvanajstih bezgov, grme divjega šipka v družbi s slakom in deteljo … Naravno je sicer lepo, a je sonaravno vendarle lahko še lepše.

Naj bo divja narava, urbana džungla, gverilska krajina ali mestna oaza, če samoraslo naravo pogledamo pobliže, kaj hitro prepoznamo, da sta njen trdovratni obstoj in njena raznolikost lahko tudi priložnost in vrednota. Tedaj velja divjo krajino obravnavati kot vse druge krajine. S tem bi dali naravi priložnost, da se sama vseli mesto. Vsekakor ne vsepovsod, premišljeno na izbranih mestih v različnih kombinacijah s parki, vsekakor pa mozaično, kot novo vrsto zelene rabe zemljišč. Samorasla narava bi bila vsekakor dobrodošla dopolnitev visoke gostote zazidave! V podporo pozivu iz Objektiva, naj pustimo skupnosti, ki se bori za pravice divje narave do obstoja v tisti gradbeni jami za Bežigradom. Sodišče pa dajmo zgraditi skupaj z novo železniško in avtobusno postajo.