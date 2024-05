Velik vihar je potreben. Kam ste se skrili, kaj boste storili Klemen Boštjančič (finance), Matjaž Han (gospodarstvo), Boštjan Vasle (centralna banka), Žiga Debeljak (SDH), Maja Bednaš (Umar) in seveda Robert Golob (premier)? Ste res tako nevedni, zanorjeni, pišmeuhovski, da se ne zganete in ne postavite na noge vsaj močnih pokojninskih skladov? In naposled rečete: samomorilskega razprodajanja je konec! To ste dolžni storiti. Saj menda niste bolj zarukani, manj odgovorni in manj nacionalno zavedni kot hrvaška, madžarska, poljska, češka … politika.

Razprodajanje je izdaja, norost, sabotaža, treba ga je ustaviti. Čas je, da to glasno zahtevajo sindikati, civilna družba, univerza, SAZU, mediji (zlasti javna RTV), vse ustanove, skupine in posamezniki, ki se zavedajo, za kako pomembno stvar gre. Saj je jasno: če se bo nadaljevalo po starem, je samo vprašanje časa, kdaj bo tudi večina sedanjega javnega zdravstva postala last tujih koncernov. No, njihova vrata bodo ostala odprta za naše bogataše in premožneže. x Mladina