#fotoreportaža Štoparski vodnik po Ukrajini

Ukrajina je dežela v desetem letu vojne. Vendar ni na drugem planetu. Vsekakor je v isti galaksiji kot mi. Po dveh letih zelo slabih novic svet nanjo gleda z naveličanjem in o njej pripoveduje vedno bolj čudaške zgodbe. Njen predsednik Zelenski hodi od prestolnice do prestolnice in ponavlja vedno iste besede. »Dajte nam topovske granate in protiletalske rakete.«