Gobac o sinu, ki ni poštarjev

Frontman zasedbe Psihomodo pop, 60-letni Davor Gobac, ki svoje zasebno življenje skriva pred očmi javnosti, je zdaj za In Magazin le spregovoril o svojem družinskem življenju z ženo Deano in sinom Vilijem, ki je star 30 let in se prav tako ukvarja z glasbo.