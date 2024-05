»Štiri leta se nisem oglašal glede svojega zasebnega življenja, a zdaj se moja toleranca počasi bliža koncu, zato bom kmalu podrobno predstavil svojo verzijo, bojim pa se, da se bodo mediji s tem ukvarjali še naslednji dve leti,« je zapisal in pri tem izrazil olajšanje, da se je Jelena Karleuša končno odločila za sporazumno ločitev.

Pevka se je kmalu odzvala na njegove besede. Najprej je izjavila, da je »druga stran« objavljala stvari na družbenih omrežjih z zasebne zabave, medtem ko je ona spala z otroki v sobi. »Morala je biti res nora zabava, ko je pozabil, da je včeraj dal 'ekskluzivo' novinarki, ki je pisala, da je gej in da ga tepejo na splavih, ki mu je leta blatila družino … Ko gre za grožnje medijem, ki jih je pisal, pa moram reči, da že leta neprekinjeno trpim tovrstne grožnje, zasledovanje, prisluškovanje, izsiljevanje, žalitve, fizične napade in tako naprej,« je zapisala in dodala, da je pozvala Tošića, naj se odzove na predlog za sporazumno ločitev, na katero je čakal pet let. »To je vse, kar mora storiti, namesto da javno grozi materi svojih otrok, ki se je že milijonkrat postavila zanj.«

Jelena Karleuša je novico o tem, da se po 14 letih zakona ločujeta, sporočila že pred dvema letoma. Par ima dva otroka, hčerki Atino in Niko, za sabo pa imata burno razmerje.