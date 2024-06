»Želel sem si družino in menil, da je to vrhunec človeškega dosežka. Nikoli nisem bil pripravljen, da to družino ustvarim v kompromisu oziroma da bi sploh s komer koli imel družino, zato lahko rečem samo: Hvala vsemogočnemu, da se je pojavila oseba, s katero je to absolutno mogoče,« je povedal v intervjuju.

Obenem je komentiral kritike nekaterih zaradi dejstva, da je Isidora kar 24 let mlajša od njega. »Njihovi komentarji nimajo nobene zveze z ljubeznijo. Le to, kar se je zgodilo med mojo ženo in mano, ima kaj opraviti z ljubeznijo. To je to,« je dejal 51-letni igralec in dodal, da je povsem gotovo, da je nekaj resnice v tem, da se je spremenil, in da bi bilo zelo neumno, če se človek ne bi spreminjal. »Svoj DNK spreminjamo vsak dan, ne sebe in svojih navad, če smo seveda pametni,« je še pripomnil.

Trifunović se je z Isidoro Mijanović zaročil marca, ko jo je na njen rojstni dan presenetil z zaročnim prstanom, kar sta delila tudi na družbenih omrežjih. Poročila sta se maja. Isidora režira videospote, pred tem pa naj bi bila v zvezi s košarkarjem Ninom Čelebićem. O Sergejevem ljubezenskem življenju se je ugibalo dlje časa, a nikoli ni razkril, s kom je bil v zvezi, v enem od preteklih intervjujev je dejal le, da mu je zelo pomembno, da je dekle duhovito, da razume njegov smisel za humor in da mu ob njej ni dolgčas.