Pašareta ali no pasarán

“Osvojili bomo svet!« je pred kratkim v časopisih slovesno obljubljal Vladimir Minovski, podjetnik z Reke, ki je pred osemnajstimi leti kot lokalni taksist ustanovil majhno družinsko taksi podjetje Cammeo, potem pa posel kmalu razširil z Reke na Zagreb in s poslovnim modelom, v katerem so vozniki za njegovo franšizo delali s svojimi osebnimi vozili – svojevrstno predhodnico Uberja ali Bolta – kmalu uničil tradicionalni taksi trg ter osvojil Hrvaško in Slovenijo. Od torka pa je Cammeo zgodovina in zamenjal ga bo – Wizi.