Najslavnejše podjetje za razvoj umetne inteligence OpenAI je domnevno sklenilo potencialno zelo donosen posel z Applom, ki bo jabolčnemu podjetju omogočil uporabo njihove umetne inteligence v svojih napravah oziroma vdelavo v svojo programsko opremo. Da se glede takšnega dogovora nekaj kuha, je pred tedni že poročal ameriški poslovni portal Bloomberg. Novico, da je dogovor sklenjen, je objavil portal The Information. Govori se, da bi uspešen potek partnerstva za OpenAI lahko pomenil tudi več milijard dolarjev dodatnih prilivov.

Sodelovanje z Applom naj bi bila ambicija izvršnega direktorja podjetja OpenAI Sama Altmana, nad poslom pa naj ne bi bili navdušeni v Microsoftu. Slednji je bil doslej največji investitor v OpenAI. Z vložkom, ki že presega 13 milijard dolarjev, si pri Microsoftu obetajo povečanje vpliva na več področjih, okoli umetne inteligence OpenAI pa so pričeli razvijati tudi nov ekosistem naprav in programske opreme. Če bo OpenAI svojo tehnologijo delil s konkurenco, si Microsoft po tej poti ne bo mogel ustvariti prednosti.

Posel z Applom naj bi bil sicer še eno znamenje vse večjega vpliva Sama Altmana v OpenAI, potem ko ga je uprava novembra lani neuspešno poskušala izključiti iz podjetja. Med drugim naj bi Altman poskušal spremeniti pravno strukturo OpenAI. Ta je trenutno neprofitna organizacija, ki nadzira profitno podjetje OpenAI. Altman naj bi želel ukiniti neprofitni del. Slednjega so do nedavnega vodili strokovnjaki s področja umetne inteligence, ki so bili osredotočeni zlasti na družbeno odgovoren razvoj slednje za dobrobit vseh in ne kot zgolj orodje za ustvarjanje dobičkov. Nekdanja članica uprave Helen Toner je medtem spregovorila o razlogih za razrešitev Altmana s položaja direktorja podjetja. Trdi, da je Altman upravo pogosto zavajal z zamolčanjem ključnih informacij. Med drugim ji ni povedal, da bo podjetje za javnost odprlo uporabo chatGPT in da je v resnici lastnik sklada za razvoj zagonskih podjetij OpenAI startup fund. Za nenadno razrešitev so se odločili tudi zaradi njegovega izrednega vpliva, saj niso videli druge poti. Na koncu tudi to ni bilo dovolj.