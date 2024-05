Izraza spletna stran in spletišče v splošnem govoru pogosto mešamo in izmenjujemo, čeprav obstaja med njima zelo jasna razlika. Spletna stran je posamezen naslov na spletu, kjer lahko preberemo novico, gledamo videoposnetek, preučujemo statistični podatek in podobno. Spletišče pa je skupek posameznih spletnih strani pod eno streho. Dnevnik.si je spletišče. Posamezni članek na dnevnik.si pa je spletna stran. To pomeni, da je na spletu mnogo več spletnih strani kot spletišč.

Veliko lažje je ugotoviti število spletišč. Teh je portal Siteefy do 27. februarja letos naštel 1,087 milijarde. Kar 82 odstotkov vseh obstoječih spletišč je neaktivnih. To pomeni, da je aktivnih vsega 193 milijonov spletišč, se pa število neprestano spreminja. Vsak dan naj bi nastalo 252.000 novih. Veliko bolj zapleteno je ugotoviti, koliko je posameznih spletnih strani. Tu obstajajo zlasti ocene. Po podatkih portala WorldWideWebSize.com je bila konservativna ocena števila vseh spletnih strani 30. maja okoli 5,46 milijarde. Po manj konservativnih ocenah bi bilo spletnih strani lahko tudi okoli 50 milijard.

Že konservativne ocene predstavljajo za človeka absolutno nepregledno količino vsebin. To je tudi razlog, zakaj obstajajo spletni iskalniki in družbena omrežja. Oboji namreč poskušajo poplavo informacij pretvoriti v prebavljiv potoček, ki je hkrati relevanten za posameznega spletnega uporabnika. Iskalniki to dosegajo tako, da ponujajo najbolj relevantne odgovore na stvari, ki nas zanimajo. Družbena omrežja pa želijo iti še korak dlje in nam poskušajo servirati informacije, za katere morda niti ne vemo, da nas zanimajo.

Kaj je SEO

Nekaj je želeti ponuditi nekomu to, kar ga zanima. Nekaj povsem drugega pa je biti pri tem uspešen. Zgodovina spletnih iskalnikov je dolga. Nekoč so bili najslavnejši yahoo, altavista, lycos in pri nas mat' kurja. Google je vse zelo hitro pahnil v irelevantnost, to pa mu je uspelo po zaslugi svojega inovativnega in zelo uspešnega algoritma za razvrščanje spletnih vsebin. Tega je z leti izpopolnjeval in spreminjal, vselej pa je njegove ključne podrobnosti skrbno varoval pred radovednimi očmi. Ne le zaradi zagotavljanja prednosti pred konkurenco, temveč tudi zaradi drugih akterjev na spletu, ki želijo razumeti delovanje algoritma, da bi ga izkoristili sebi v prid.

Če namreč vodite eno od dobre milijarde spletišč, ki s posamezno spletno stranjo tekmuje za pozornost skupaj s 5 do 50 milijard spletnih strani, ste verjetno zainteresirani, da bi google oziroma drugi iskalniki vašo spletno stran prikazali višje od konkurentov. Najraje kar na vrhu ponujenih rezultatov iskanj. Nekaj tega je mogoče doseči s plačevanjem iskalnikom, obstajajo pa tudi drugi prijemi, ki se jim pravi optimizacija za iskalnike oziroma search engine optimisation (SEO). Obstaja cela industrija strokovnjakov, ki ponujajo rešitve za boljši doseg spletišč oziroma spletnih strani. Ker točno delovanje algoritma podjetja, kot je Google, spreminjajo in posodabljajo, podrobnosti pa večinoma držijo zase, gre pri tej stroki pogosto za opazovanje, kaj deluje na velikih vzorcih, in izpeljevanje okvirnih pravil delovanja algoritma. To naj bi pomenilo, da se s pomočjo dobrega SEO lahko prebiješ do točke, ko si lahko v poplavi vsebin opažen. Še tako izkušen strokovnjak za SEO pa ne more zagotoviti, da bo neka naključna vsebina postala viralna oziroma hit.

So pa strokovnjaki za SEO pred kratkim zastrigli z ušesi, ko se je na spletu pojavila zakladnica 2500 Googlovih internih dokumentov o tem, katere podatke podjetje pravzaprav zbira za učenje svojega iskalnika. Google je ta teden potrdil, da so dokumenti pristni, a ob tem izpostavil, da so nekateri podatki zastareli, iz konteksta in nepopolni, zato pri podjetju svarijo pred prehitrim sklepanjem glede delovanja Googlovega algoritma. Treba je namreč razlikovati tudi med podatki, ki jih Google zbira, in tistimi, ki jih nato dejansko uporabi pri razvrščanju iskanih vsebin. Upoštevati pa gre tudi različno težo, ki jo pri razvrščanju algoritem pripisuje posameznemu upoštevanemu podatku.

Google privilegira velike

Med prvimi, ki sta preučila, komentirala in objavila podrobnosti iz zakladnice Googlovih datotek, sta bila strokovnjaka za SEO Rand Fishkin in Mike King. Na podlagi podatkov sta ocenila, da Google pri razvrščanju rezultatov uporablja tudi podatke, za katere je podjetje v preteklosti trdilo, da jih ne. Med drugim naj bi Google pri razvrščanju pomembnosti posameznih strani, ki so del nekega spletišča, večjo težo dajal stranem, ki zberejo več klikov v Googlovem brskalniku chrome. Če posamezno stran obiskujejo predvsem uporabniki drugih brskalnikov, jo bo iskalnik razvrstil nižje. Razlikujejo tudi med različnimi »kvalitetami« klikov. Če kliknete na povezavo, a se nato že hitro vrnete nazaj na iskalnik, ste ustvarili »slab klik«. Pri kočljivih temah naj bi medtem posebej označevali in promovirali spletišča, ki jim Google zaupa.

Fishkin na podlagi podatkov in minulih analiz sklepa, da Google že vrsto let pri razvrščanju relevantnosti vsebin drsi v smer izpostavljanja zlasti velikih in slavnih spletišč oziroma močnih znamk na škodo neodvisnih spletišč in malih podjetij. Njegov nasvet za uspešno pojavljanje na googlu je zato zlasti splošno izboljšanje prepoznavnosti znamke med ciljno skupino. Uspeh na googlu pa naj bi šele sledil, ko bodo konkretno znamko začeli množično iskati. »Za večino malih in srednjih podjetij ter novejših ustvarjalcev vsebin bo SEO verjetno obrodil revne sadove, dokler ne ustvarijo kredibilnosti, zanimanja in močnega ugleda pri obsežnem občinstvu,« je zapisal v svoji analizi.

Omenjena strategija je zelo konservativen in pazljiv pristop k razvrščanju spletnih vsebin, zato čudi, kako rade volje je bil Google pripravljen kockati z vpeljevanjem umetne inteligence v svoj iskalnik. V ZDA Googlov model umetne inteligence gemini že ustvarja povzetke svojih dognanj na podlagi vsebin s svetovnega spleta in jih ponuja kot odgovore na vprašanja. Za zdaj kaže, da se je Google pri tem močno zakockal. Že dolgo vemo, da si zna umetna inteligenca kaj izmisliti, v primeru geminija pa preseneča šokantno slaba presoja relevantnosti virov, iz katerih črpa snov za svoje odgovore. Uporabniki so te dni denimo ugotovili, da lahko omako za na pico zelo enostavno zgostijo s pomočjo lepila. Svetoval pa je tudi, naj za uravnoteženo dieto v prehrano vključimo kamne. Viri odgovorov so segali od objav uporabnikov spletnih klepetalnic do satiričnih člankov. Mogoče se splača pri razvrščanju relevantnosti nasvetov še nekaj časa dajati prednost pravi inteligenci.