Znanstvena feministka

Kako bi preprečili, da se teorije zarote zasidrajo v glavah ljudi? S takšnimi vprašanji se ukvarja medicinska fizičarka Elka Xharo, ki na svojem kanalu na instagramu The Science Feminist (znanstvena feministka) in na številnih predavanjih v sosednji Avstriji z znanstvenimi argumenti utemeljuje, kako škodljiva so psevdoznanstvena zavajanja. Hkrati opozarja na to, koliko velikih znanstvenic v zgodovini je človeštvo pozabilo oziroma zmanjševalo njihov pomen in kako so še danes mnoge ženske v znanosti zapostavljene in izključene.