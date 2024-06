Tako je postala okoljska aktivistka in začela iz kajaka dokumentirati škodo, ki jo v naravnem okolju Islandije povzročajo velike ribogojnice. Posnetki povsem deformiranih in hudo poškodovanih živali, ki so jih najedle morske uši – te so pogosta težava prenatrpanih gojišč –, so ob pomoči nekdanjega novinarja Jóna Kaldala, ki dela za sklad Islandic Wildlife in je posnetke spravil v medije, vendarle zdramili tudi islandsko javnost. Sprožila se je ostra diskusija o tem, kako umetno gojeni lososi, ki uidejo iz mrež ribogojnic, vplivajo na domačo populacijo divjega lososa in kako jo ogrožajo. Da se to pogosto dogaja tudi v večjem obsegu, kažejo podatki, da je oktobra 2022 iz ene same mreže podjetja Arnarlax izginilo 81.000 rib, avgusta 2023 pa je iz mrež ribogojnice Arctic Fish ušlo 3500 lososov, ki so se kmalu naselili v rekah po vsem otoku. Oktobra istega leta so morali pri obeh ribogojnicah zaradi morskih uši pobiti več kot milijon rib. Veiga Grétarsdóttir je prepričana, da gojenje lososa v ribogojnicah ogroža ne le ekološko ravnovesje v vodah islandskih fjordov, temveč tudi obstoj islandskega divjega lososa, ki je tam doma še iz časov, preden je na otok stopila človeška noga.