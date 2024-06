Ko je bil star 22 let, je pomagal kuharju v baznem taboru, pri 24 letih pa je bil prvič na vrhu. Takrat je bilo še vse drugače, je ob tem povedal Kami Rita. Bilo je precej manj odprav in izkušeni alpinisti so bili z nekaj šerpami in jaki na poti več mesecev, da so prišli do baznega tabora, danes pa jih tja večinoma pripeljejo s helikopterjem. V začetku letošnjega maja se je v njem drenjalo več kot 400 alpinistov, ki so hoteli na vrh sveta. Kami Rita sicer pravi, da mu rekord ne pomeni kaj dosti ter da z vodenjem pač preživlja svojo družino, ženo in otroke, ki jim je z zaslužkom omogočil dobro izobrazbo, da jim ne bo treba služiti denarja na isti način, kot ga služi on. Kot otrok iz številne, a revne družine iz vasice Thame v Nepalu te možnosti ni imel, ker »smo bili nepismeni, nam je ostalo le, da se preživljamo z nevarnim vodenjem na goro«, je leta 2019 povedal novinarjem. Njegova žena si želi, da bi se zdaj, ko je star že 54 let, končno upokojil ali pa si našel kaj manj nevarno »službo«.