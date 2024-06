Ti starši so skušali najti povezavo med avtizmom in omenjenim cepljenjem z namero, da bi tožili proizvajalca cepiva. Tako soavtorji objavljenega strokovnega prispevka kot tudi The Lancet o tem nakazilu pred razkritjem niso vedeli ničesar, zato se je deset od dvanajstih soavtorjev od objavljenega članka distanciralo, prav tako tudi The Lancet. Le dve leti pozneje je Deer še odkril, da je ista odvetniška pisarna dve leti pred objavo študije Wakefieldu nakazala 435.643 funtov in da 12 preiskovanih otrok, na katerih je slonela študija, ni bilo izbranih naključno, temveč jih je posredovala ista odvetniška pisarna. Januarja 2010 je britanska zdravniška zbornica odločila, da je Wakefield uporabil neetične raziskovalne metode in rezultate predstavil na neiskren in neodgovoren način, zato mu je maja istega leta prepovedala opravljanje zdravniškega poklica. Kljub temu da je leta 2005 neki japonski strokovnjak za avtizem objavil rezultate obsežnejše in dolgotrajnejše študije, ki je povsem ovrgla Wakefieldove ugotovitve, so njegova študija in njegovi nastopi v javnosti povzročili izjemno škodo, saj se je močno zmanjšala precepljenost otrok, kar je povzročilo izbruh novih epidemij ošpic, svetovna zdravstvena organizacija pa je ta teden sprožila alarm in svari pred izjemno hitrim razširjanjem te bolezni v Evropi.