»Danes smo dosegli pomemben rezultat - v Ukrajino se je vrnilo še 75 naših ljudi,« je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočil Zelenski. Objavil je fotografije, na katerih družine pozdravljajo osvobojene vojake, zavite v ukrajinske zastave.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je zagotovilo izpustitev 75 svojih vojakov, ki so bili po njihovi oceni v ujetništvu »v smrtni nevarnosti«.

Obe strani sta med seboj izmenjali tudi mrtve. Ukrajina naj bi prejela 212 posmrtnih ostankov svojih vojakov, ruska stran pa 45.

V Moskvi so potrdili tudi, da so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati, kot je bilo to že v primeru prejšnjih izmenjav. Zadnja večja izmenjava ujetnikov med obema stranema je potekala februarja letos. Od tedaj so nadaljnje izmenjave med drugim preprečile trditve o nepravičnih zahtevah obeh strani.