Na hrvaškem otoku Krk so od četrtka do davi gasilci opravili 23 intervencij, večinoma povezanih s črpanjem vode iz poplavljenihzgradb. Odstranjevali so tudi nanose zemlje in kamenja s ceste ter izvlekli dve vozili, ki sta zapeljali v naraslo vodo, je povedal poveljnik gasilske enote Krk Goran Grubišić.

Najhuje blizu mesta Krk

Trenutno je najtežja situacija na območju Kimpi blizu mesta Krk, kjer poplavlja narasla podtalnica. Naraščanje vode s črpanjem zadržujejo gasilci, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po podatkih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) je do 8. ure v predhodnih 24 urah v mestu Krk padlo 168 litrov dežja na kvadratni meter, medtem ko so v Malinski izmerili 72 litrov, v zračni luki poleg Omišlja pa 77 litrov.

Gasilci so zaradi poplav že v četrtek večkrat posredovali tudi v Umagu in Novigradu.

Zaradi obilnega dežja o poplavah prav tako poročajo iz Furlanije-Julijske krajine, kjer so za danes izdali rumeno opozorilo. Tu se je danes dopoldne nadaljevalo močno deževje, popoldne pa je pričakovati posamezne nalive in nevihte, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki dodaja, da so do danes do 10. ure na območju gasilci opravili 70 intervencij.

Ob tem od jutra pogrešajo tri mlade, dve ženski in enega moškega. Spričo naraščanja reke Nadiže so na pomoč poklicali reševalce, vendar jih ti doslej kljub iskalni akciji niso našli. Pri iskanju pomagajo tudi policisti in gasilci s helikopterjem.

V Lignanu je medtem voda v četrtek poplavljala ceste, kjer so bile najbolj kritične razmere zaradi poplavljanja kleti in garaž. Tu je v eni uri padlo 60 milimetrov dežja. Prizadeto je bilo tudi območje Pordenona, v Trstu pa je bilo v četrtek za kratek čas poplavljenih nekaj ulic, je poročal Primorski dnevnik.

V noči na danes so nevihte povzročile poplave tudi v deželi Veneto (Benečija). Največ nevšečnosti je bilo v obmorskem letovišču Bibione, kjer je bilo poplavljenih veliko ulic v središču kraja, poroča italijanski časnik La Repubblica.