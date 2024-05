»Vemo, da se ameriško orožje že uporablja za poskuse napadov na rusko ozemlje. In to je precej zgovoren dokaz o obsegu vpletenosti ZDA v ta konflikt,« je na novinarski konferenci poudaril Peskov. Kremelj je sicer že v četrtek posvaril pred uporabo zahodnega orožja za napade na Rusijo in opozoril, da bi eskalacija napetosti škodila predvsem tistim državam, ki so se zanjo odločile.

Zelenski je v zadnjih tednih zaveznice večkrat pozval, naj odpravijo omejitve, ki so jih postavile Ukrajini glede uporabe njihovega dobavljenega orožja za napade na Rusijo. K njihovi odpravi zaveznice spodbuja tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stotenberg, ki meni, da samoobramba vključuje pravico napadanja legitimnih vojaških ciljev v Rusiji.

Pozivu Ukrajine je v četrtek delno ugodila vlada predsednika ZDA Joeja Bidna, ki je uporabo ameriškega orožja omejila na napade na ruske vojaške cilje tik za mejo v bližini ukrajinskega mesta Harkov. Danes pa je tudi Nemčija Ukrajini odobrila uporabo orožja, ki ji ga je dobavila, za napade na vojaške cilje v Rusiji.

Zelenski je danes pozdravil odločitev Washingtona in meni, da bo to pomagalo pri obrambi Ukrajincev, ki živijo ob meji z Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.