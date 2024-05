Po pojasnil Boštjančiča se davki dotikajo vseh nas, zato potrebujejo visoko in široko podporo pri socialnih partnerjih in nenazadnje tudi v državnem zboru. Obdavčitev nepremičnin bo del drugega paketa, ki bo predstavljen do konca leta. »Gre za občutljivo temo, ki potrebuje dovolj časa, dovolj intenzivne in kvalitetne strokovne debate«.

Pokojninska reforma, ki je pripravila vlada naslavlja več ukrepom, med katerimi jih veliko ni prisilnih, temveč so prostovoljni. »Z določenimi vzpodbudami je mogoče podaljševati delovno dobo. Za razliko od večine drugih reform so projekcije pri pokojninski reformi jasne. Zato pri njej ni možno blefirati in si metati peska v oči. Pokojninska reforma je vsebinsko enostavna. Speljati jo, pa je povsem druga zgodba. In zato tega v zadnjih 30 letih nihče ni storil,« je dejal Boštjančič.

In kaj je Boštjančič povedal o reformi plačnega sistema? »Pomemben del spremembe plačnega sistema je drugačen način variabilnega nagrajevanja, ki bo vezan na učinkovitost. Sedanji sistem, z avtomatičnimi napredovanji in ocenami od ena do pet, ni ustrezen.« Kdaj bodo pogajanja s sindikati zaključena še ni natančno znano. »Pritiski seveda prihajajo z vseh strani, da bi bilo potrebno pogajanja čim prej zaključiti. In to si seveda želim tudi jaz. Vendar časovna stiska ne bi smela biti razlog za sklenitev pogajanj, to bomo storili takrat, ko bo dosežen dovolj velik konsenz. Je pa jasno, da časa ni več veliko, saj želimo doseči, da bi bil nov sistem implementiran s 1. januarjem 2025. Pred tem je treba dogovoriti še kup stvari, spremeniti kolektivne pogodbe in nekaj zakonov. To bo velik zalogaj.«

Več preberite v jutrišnjem Objektivu na spletu in v tiskani izdaji.