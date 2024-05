Janša je ob 2. obletnici delovanja vladi Roberta Goloba na današnji seji DZ koaliciji znova očital, da je kljub dobremu izhodišču uspela realizirati le slabih 14 odstotkov svojih obljub. Roke je, kot je povedal, zamudila tudi pri reformah, ki si jih je sama zadala. Znova je opozoril tudi na razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val, zamujanje s pokojninsko, zdravstveno ter davčno reformo. Dejal je tudi, da ne razume, zakaj so koalicijski poslanci na matičnem odboru DZ zavrnili priporočila SDS, saj so predlagali zgolj to, da naj vlada deluje v skladu z ustavno prisego.

Vladi je ponovno očital povečanje števila ministrstev in zaplete pri uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je po dolgoletnem usklajevanju uzakonila njegova vlada, Golobova pa je zamaknila njegovo uveljavitev za eno leto, nato pa uzakonila svojega, ki je le mrtva črka na papirju. Omenil je tudi zamude zaradi dolgih birokratskih rokov, zaostanke pa znova pripisal temu, da je vlada razveljavila protibirokratski zakon, ki ga je DZ uvedel pod njegovo vlado.

Poslanci danes o predlogu priporočila ne bodo glasovali, saj ga je v četrtek zvečer zavrnil že matični odbor DZ. Za razpravo pa imajo na voljo sedem ur.