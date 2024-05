Vesuvio, Lucija

Lanska zmagovalka akcije Najboljša picerija Nedeljskega dnevnika ima kar nekaj prednosti pred konkurenco, v vsakem primeru pa v natančno urejenem in čistem prostoru (kar je v marsikaterem podoben obratu v Sloveniji velika težava) ponujajo izvrstne napolitanske pice, ki se jih ne bi sramovali niti na jugu naše zahodne sosede. Podobno kot najboljše picerije v Italiji imajo ob osnovni ponudbi še nekaj enostavnejših predjedi in objedi: sendviči po italijansko, bruskete, solate in testenine, kjer je nekaj mesnih pa tudi veliko brezmesnih možnosti. Ob klasičnih in nekaterih bolj avtorskih picah so na svojem mestu, podobno kot v najboljših picerijah po svetu, izvrstna vina, v primeru Vesuvia so predvsem slovenska, še natančnejše primorska. Lokalnim Rojacu, Zaru, Sterasu in Bordonu priključijo Marjana in Edija Simčiča pa tudi Movio. Imajo kak ducat šampanjcev, kar je v zadnjem času tako značilno za najboljše v Neaplju in seveda solidno serijo piv, veliko žganic in s tem tudi koktajlov. Cene pic so od 10 evrov naprej.