Sredi maja je več ork napadlo in potopilo 15-metrsko jahto v Gibraltarski ožini pri Španiji. Dva potnika, ki sta bila med napadom na plovilu, je rešil bližnji naftni tanker. Kiti ubijalci v zadnjih letih vse pogosteje napadajo ladje, ki plujejo skozi ožino. Znanstveniki se že nekaj časa sprašujejo, zakaj se število napadov povečuje.

Skupina biologov, vladnih uradnikov in predstavnikov pomorske industrije je po letih raziskav objavila svoje ugotovitve o tem, zakaj določene skupine ork napadajo jahte.

Poročilo, ki ga je objavila Mednarodna kitolovska organizacija, razkriva, da je do teh dejanj najverjetneje pripeljala kombinacija radovednosti in naravne igrivosti.

V zadnjih letih si je namreč populacija modroplavutega tuna v morjih okoli Gibraltarja zelo opomogla. Kar pomeni, da je bilo več hrane tudi za okoli 40 ogroženih kitov ubijalcev, ki se hranijo izključno z velikimi ribami. Veliko vlogo pri tem bi lahko imele tudi podnebne spremembe, zaradi česar ostajajo tune v nekaterih morskih predelih skozi vso leto. Vse to je po mnenju raziskovalcev povzročilo, da orkam ostaja več časa, saj jim ni več potrebno plavati za vsako ribo, ki jo opazijo.

Z analizo podatkov in njihovim opazovanjem so ugotovili, da je v napade na plovila običajno vključenih več živali hkrati. Večina med njimi so še otroci ali najstniki. »Kar se na začetku zdi igrivo otroško udarjanje z glavo, se lahko nekaj let kasneje, ko žival odraste, spremeni v nevarno in za lastnike plovil uničujoče početje,« so zapisali avtorji raziskave. Znanstveniki so tudi ugotovili, da nobena od živali, ki so jih opazili pri tem početju, ni bila starejša od 25 let. Zato domnevajo, da so mlajše orke videle starejše brate in sestre, kako se igrajo, in jih nato posnemale.

Za orke je že nekaj časa znano, da rade posnemajo druga drugo. Najbolj znan primer posnemanja so doslej zaznali leta 1987, ko so v Tihem oceanu opazili samico, ki je na glavi nosila mrtvega lososa. Dva meseca kasneje so kiti iz njene in še dveh drugih skupin na glavah prav tako nosili mrtve losose, vendar so orke kasneje tovrstno početje opustile. Zato znanstveniki domnevajo, da bi lahko z zaletavanjem v plovila v prihodnje tudi prenehale.

Avtorji raziskave so še poudarili, da pri zaletavanju ork v plovila ne gre za agresivno dejanje, zato je tudi opisovanje teh dejanj z besedo napad po njihovem mnenju neprimerno, saj gre le za igro mladih živali. Zato je najbolje upoštevati opozorila španske pomorske agencije, ki je po zadnjem napadu lastnike plovil opozorila, naj se ne oddaljujejo predaleč od obale in naj se ne zasidrajo v odprtih vodah na območju visokega tveganja.

Bližnje srečanje z orkami je imela tudi posadka ekipe Jajo na regati The Ocean Race.