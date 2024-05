Namesto posodbe s sodo bikarbono lahko v zadnji del hladilnika postavite rolo toaletnega papirja. Vlaga v hladilniku lahko namreč povzroči plesen in neprijetne vonjave, toaletni papir pa vlago vpije in tako prepreči smrad.

Je pa, tako med drugim opozarjajo tudi na ameriškem portalu Sam svoj mojster (familyhandyman.com), treba poudariti, da je toaletni papir samo začasna rešitev. Soda bikarbona sicer ostaja najučinkovitejša rešitev, vendar pa jo morate po takšni uporabi zavreči, ker ni več primerna za pripravo jedi.

Druge učinkovite rešitve za to, kako se znebiti neprijetnih vonjav, lahko vsebujejo aktivno oglje in ekstrakt vanilije. Če na vato naprimer kanete nekaj kapljic vanilije in jo postavite v hladilnik, bo dišalo kot v pekarni.