Bajaga je v namreč v podkastu »Agelast« Galeba Nikačevića pred dnevi povedal, da je nekoč nastopil na enem od slovenskih festivalov (»Nekje pri Murski Soboti, v glavnem blizu tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo,« se lokacije očitno slabo slabo spominja Bajaga) s takrat še neznano skupino Rammstein. Fantje iz Nemčije so si zaželeli spoznati svoje vzornike, člane skupine Laibach, ti pa so pobudo za srečanje menda zavrnili.

Dve leti pozneje se je razmerje med skupinama spremenilo, tako vsaj trdi Bajaga: fantje iz Laibacha so za predskupino povabili tedaj že uveljavljeni Rammstein, a so tedaj Nemci zavrnili Laibach.

»Gre za klasični srbski humor in dementno ribiško pretiravanje«

Na Bajagove spomine so se za srbski medij Headliner odzvali iz skupine Laibach.

»Glede na to, da je izjava Momčila Bajagića Bajage o skupinah Rammstein in Laibach postala viralna, je morda vendarle prav, da se odzovemo. Z Bajago, ki je sicer simpatičen in spoštovan gospod ter relevanten in uspešen umetnik, smo se srečali enkrat v Beogradu na našem koncertu leta 1997. Tedaj je za nas zastavil svoje ime, ker so naš nastop hoteli prepovedati.

Zgodba, ki jo širi danes, sodi v žanr klasičnega srbskega humorja in dementnega ribiškega pretiravanja. Drži sicer, da so bili Rammstein na začetku veliki Laibachovi oboževalci in da so pri Laibachu našli osnovni navdih za svojo glasbeno in stilsko usmerjenost. Da pa bi se Laibach kdaj nudili Rammsteinu kot predskupina, nikakor ne drži. Laibach je med drugim zavrnil tudi sodelovanje z U2, ki so si jih v začetku 90-ih zaželeli za predskupino na turneji. Podobnih vabil je bilo še nekaj. Mi smo se s fanti iz skupine Rammstein sicer srečali kar nekajkrat, predvsem na vljudnostnih sestankih, ker so nas hoteli osebno spoznati. Člani Rammsteina so tudi redno prihajali na naše koncerte v Berlinu. V Sloveniji so Rammstein nastopili že dvakrat: seznam vseh njihovih in naših nastopov je mogoče preveriti na internetu, kot tudi podatek, ali je Murska Sobota 'tam nekje' na meji z Avstrijo in Italijo,« so sporočili iz Laibacha.