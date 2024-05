Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov so skupaj pripravili Inšpektorat RS za infrastrukturo, policija in Finančna uprava RS. V usmerjeni akciji je bilo pregledanih 97 avtobusov domačih prevoznikov, 143 avtobusov evropskih prevoznikov in 53 prevoznikov iz tretjih držav.

Ob zaključku akcije so Iz ministrstva za infrastrukturo sporočili, da so nadzor sočasno izvajali na vseh krakih avtocestnega omrežja, skupno je vsak dan sodelovalo približno 40 policistov, 15 inšpektorjev z inšpektorata za infrastrukturo, 15 uslužbencev Fursa, dva inšpektorja inšpektorata za delo, osem cestninskih nadzornikov Darsa, trije predstavniki Ele, predstavnik Evropske komisije ter 15 predstavnikov tujih nadzornih organov. Nadzor pa so izvajali tudi s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote.

Na ministrstvu izpostavljajo številne nepravilnosti v povezavi z dovoljenji, zaznali so tudi kršitve določb socialne zakonodaje, pomanjkljivosti in napake pa so bile ugotovljene tudi na področju tehnične brezhibnosti. Dva avtobusa sta bila celo v tako slabem stanju, da so ju po po odrejenem izrednem tehničnem pregledu zaradi kritičnih napak na zavornem sistemu in krmilnem mehanizmu izločili iz prometa.