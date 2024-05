»Predsednik je svoji ekipi pred kratkim naročil, naj zagotovi, da bo Ukrajina lahko uporabila ameriško orožje za obrambne namene ogenj v Harkivu,« je za Politico dejal ameriški uradnik in dodal, da se politika prepovedi napadov z orožjem dolgega dosega znotraj Rusije ni spremenila.

Ukrajina lahko sedaj uporabi ameriško orožje, kot so rakete, za napad na ruske vojake, ki se zbirajo tik za mejo v bližini drugega največjega ukrajinskega mesta. Ukrajina pa tega orožja še vedno ne sme uporabiti za napade na civilno infrastrukturo ali vojaške cilje globoko v Rusiji.

Razmere na bojišču so za Ukrajince vse težje, med drugim zaradi zamud pri novih dobavah ameriške vojaške pomoči.

Big bang theory 🔥 Destruction of a russian BM-21 Grad MLRS. 📹: 14th Mechanized Brigade pic.twitter.com/68e2ONRQZH — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 30, 2024

ZDA so Kijevu sporočile, da lahko ameriško orožje uporabljajo le za neposredne napade na ruske vojaške cilje, ne pa na civilno infrastrukturo.

O tem, da bi zaradi premika fronte v bližino ukrajinsko-ruske meje dovolile uporabo svojega orožja za napade na rusko ozemlje, razmišlja tudi več drugih ukrajinskih zaveznic. Nekatere države so namreč Ukrajini pri uporabi dobavljenega orožja postavile s tem povezane omejitve. K njihovi odpravi jih med drugim spodbuja generalni sekretar zveze Nato Jens Stotenberg.

V ruskih napadih na Harkiv najmanj pet smrtnih žrtev

Poleg petih smrtnih žrtev je bilo ranjenih vsaj 20 ljudi, poškodovanih je še več stavb, oblasti pa opozarjajo, da bi pod ruševinami lahko bilo ujetih več ljudi. O napadih poročajo tudi iz Rusije, kjer je bilo poškodovano skladišče nafte.

Ruska vojska naj bi uporabljala taktiko dvojnega napada: kmalu po prvem napadu, ko so na kraj prispeli reševalci in policisti, je sledil še drugi, v katerem je bila ranjena še najmanj ena oseba.

Moskva je z vsaj eno manevrirno raketo napadla tudi prestolnico Kijev. Po podatkih oblasti so padajoči ostanki rakete poškodovali avtomehanično delavnico, avtopralnico in več vozil. Poškodovana je bila tudi transformatorska postaja, a je bila oskrba z električno energijo že obnovljena, je sporočil ukrajinski energetski operater DTEK. Napad na prestolnico sicer ni terjal žrtev.

O napadih so danes poročali tudi iz ruske regije Krasnodar. Kot je pojasnilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je zračna obramba nad regijo uničila ali prestregla 29 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in pet manevrirnih raket neptun.

Ukrajinski napad na terminal v ruski regiji Krasnodar, vir: ukrajinska vojska

Tarči napadov sta bili pristaniško mesto Novorosijsk in skladišče nafte v Temrjuku. V napadu na skladišče je izbruhnil požar, ki pa so ga se že pogasili, je na Telegramu zapisal guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev in dodal, da je bilo več delavcev ranjenih.