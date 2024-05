Konkurenca na dirki, ki za kolesarje predstavlja pravi preizkus pripravljenosti na dirko po Franciji, bo močna, čeprav bosta manjkala preostala glavna favorita za zmago na Touru Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Ob Rogliču in Evenepoelu, ki sta nesporna favorita preizkušnje, bodo na njej visoko uvrstitev lovili še Španca Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Francoz David Gaudu, Rus Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), Američana Sepp Kuss in Matteo Jorgenson (oba Visma-Lease a Bike), Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Britanec Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) in še nekateri drugi.

Trasa bo vse prej kot enostavna, saj kolesarje čaka kar pet gorskih etap, za nameček pa bo v četrti etapi na sporedu tudi precej dolg in razgiban kronometer.

V zasedbi Bora-hansgrohe v Francijo pošiljajo močno zasedbo, ki bo dirkala tudi na Touru. Ob Primožu Rogliču bosta bivši zmagovalec Dirke po Italiji Jai Hindley in letos odlični Aleksandr Vlasov, ki ciljata visoko tudi v juliju.

Roglič je v Dofineji že slavil leta 2022, a ni bil prvi slovenski predstavnik z zmago na dirki, ki se šteje za generalko pred Dirko po Franciji, saj je v letu 2010 tu pred Albertom Contadorjem in Tejayem van Garderenom zmagal Jani Brajkovič.