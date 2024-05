Na novinarski konferenci po koncu tekme je Dončić dejal, da mu prvi nastop v finalu lige NBA ogromno pomeni, a ob tem poudaril, da še niso rekli zadnje besede, saj morajo zmagati še štirikrat. »Imamo odlično ekipo, ampak imamo tudi izjemne košarkarje, strokovno vodstvo in vse ostale v klubu. To je najbolj pomembno. Držati moramo skupaj in še naprej igrati dobro košarko. Premagali smo tri zelo dobre ekipe, čeprav nismo imeli prednosti domačega igrišča,« je še povedal.

Kasneje je v studiu oddaje Inside NBA spregovoril tudi o nasprotniku, ki jih čaka v finalu: »Morali bomo igrati dobro v obrambi. Boston je najboljša ekipa lige NBA z najboljšim izkupičkom. Imajo nekaj izjemnih orožij, zato bo ključ do zmage naša obramba,« je opisal ekipo Bostona.

Dončić je v v malo več kot 36 minutah na parketu dosegel 36 točk in ob tem dodal še deset skokov, pet podaj in dve ukradeni žogi. Iz igre je zadel 14 od 22 metov, od tega šest od desetih za tri točke.

Na tekmi je Dončić ves čas blestel, s svojimi potezami in izjavami je navduševal gledalce, kdaj pa jih je tudi presenetil.

Nad njim je bil nemalokrat navdušen tudi ameriški reper Snoop Doog, ki je tekmo spremljal iz prve vrste.

Po vseh obveznostih si je Dončić z očetom privoščil še pivo.

