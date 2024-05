Novogoriški kriminalisti so ulovili tri osumljene vloma v banko in tatvine avta na Tolminskem oktobra lani. Okoli pol četrte ure zjutraj 16. oktobra lani je nekdo namreč vlomil v banko v Tolminu in iz nje skušal odnesti kovinski sef z denarjem. Preiskava je pokazala, da so trije osumljeni skušali večjo kovinsko blagajno odnesti kar skozi vrata poslovalnice, a jim to ni uspelo. Njihov načrt je prekinil tudi prihod policistov na kraj dogodka. Tolminski policisti so med vožnjo na kraj dogodka opazili avto, s katerim so skušali nepridipravi zbežati. »Pobeglo vozilo ni prišlo daleč, obstalo je na sredini Rutarjeve ulice, zamaskirani storilci pa so peš zbežali v smeri ulice Podbreg oz. reke Tolminke in na kraju samem takrat niso bili izsledeni,« so sporočil z novogoriške policijske uprave.

Preiskava je pokazala, da je eden od pobeglih storilcev na dvorišču stanovanjske hiše v Tolminu ukradel avto, se z njim odpeljal in ga pustil na parkirišču v Idriji, kjer so ga kasneje našli. Drug osumljeni pa je avto ukradel z dvorišča poslovne stavbe v Tolminu, a tega Opla doslej še niso našli. Storilci pa so pred vlomom ukradli tudi avto, s katerim so zbežali s karaj dogodka. Nekaj dni pred tem so BMW-ja ukradli v Ljubljani.

Novogoriški kriminalisti so v preiskavi, v kateri so sodelovali tudi s kolegi v tujini, odkrili tri osumljence vloma v banko in tatvine vozil - 30-letnega državljana Hrvaške, 28-letnega državljana Hrvaške in 30-letnega državljana Srbije. Zoper trojico so na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podali kazensko ovadbo.