Kot je navedeno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so primorski gasilci včeraj in tekom noči zabeležili 27 dogodkov. Narasli so hudourniki, voda je v Kastelcu zalivala hiše in dvorišča. V Bošamarinu je odnesla del cestišča, povezanega z mostom. Nekaj težav je bilo tudi v Olmu in Šalari, kjer se je na vozišča sprožilo tudi nekaj zemljine. V Krkavčah se je porušil podporni zid, nenaden sunek vetra pa je porušil tudi drevo.

Močan veter je podrl drevo tudi na cesti Divača-Ribnica v občini Pivka. Zaradi podora na cestišče je le delno prevozna cesta Rakov Škocjan - Ravbarkomanda. Po podatkih prometno-informacijskega centra pa je zaradi zdrsa brežine zaprt tudi vozni pas na primorski hitri cesti med Koprom in Bertoki.

Na agenciji za okolje napovedujejo, da bodo padavine z nevihtami pogoste tudi danes do večera. Možni bodo močnejši nalivi. Ob tem pa bodo močneje narasli nekateri hudourniški vodotoki.