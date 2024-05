Sedem ljudi je med letoma 2018 in 2020 umrlo, še najmanj trinajst pa jih je zbolelo zaradi proizvodov 65-letnega sirarja iz Steinerberga v Švici. Okužili so se z bakterijo listerijo. Moški je bil na okrožnem sodišču v kantonu Schwyz zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti pred kratkim obsojen na dveletno pogojno zaporno kazen in stransko denarno kazen, saj da svojih proizvodov ni ustrezno preverjal, poroča ASB Zeitung. Moški je svojo malomarnost na sodišču obžaloval in se opravičil.

Afera je izbruhnila maja leta 2020, ko je urad za varno prehrano izdal opozorilo za 26 izdelkov sirarne. V inšpekcijskem nadzoru so namreč našli prisotnost nevarne bakterije listerije, naknadno pa so pozvali vse bližnje sirarje, naj umaknejo svoje proizvode. Sledila je štiri leta trajajoča preiskava, v kateri se je izkazalo, da sirar svojih izdelkov ni ustrezno in redno preverjal, prav tako pa jih ni pošiljal na analizo, kot bi moral. Podjetje je kasneje sicer zaprl.

Plesen in podgane

O podobnem primeru smo letos že poročali. Na trinajst mesecev zapora in denarno kazen so obsodili nekdanjega glavnega direktorja mlekarne v Gloggnitzu v Spodnji Avstriji, v kateri so proizvedli kajmak, s katerim se je zastrupilo več ljudi. Pet jih je umrlo, šest jih bo imelo posledice do konca življenja. V kajmaku so prav tako našli listerijo. V mlekarni so našli plesen, celo podgane, hladilne naprave niso delovale. Po navedbah tožilstva zaposleni niso bili ustrezno usposobljeni, dostavna vozila niso bila primerno hlajena. 39-letni bivši direktor je očitke o oporečnosti zavrnil, je pa obžaloval, kar se je zgodilo.