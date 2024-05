Ljubljanski policisti so v sredo zvečer dobili obvestilo o najdbi trupla na težko dostopnem terenu na Golovcu. Včeraj so opravili ogled kraja in pokojne osebe, znakov kaznivega dejanja pa niso ugotovili. »Po do sedaj zbranih obvestilih gre za dalj časa pogrešano osebo,« so dodali na ljubljanski policijski upravi, kjer več informacij zaenkrat niso dali. Tako tudi ni jasno, ali je šlo za pogrešanega moškega ali žensko.

Za potrditev identitete so policisti pridobili vzorce za DNK analizo, ki pa še ni zaključena.