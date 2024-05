Napad zaradi žmigavca

Na cestah se dogaja vse mogoče. Ljudje pač nimajo občutka (ali pa jim je vseeno?) za lastno varnost in varnost drugih. Pred dnevi smo tako lahko brali o smrtno nevarnem ravnanju dveh okoli dvajset let starih mladeničev, ki sta sredi belega dne v bližini Sevnice med vožnjo napadla voznico, ki je vozila proti njima. Ko so se srečali, je eden od njiju namreč skozi okno v njeni smeri sprožil gasilni aparat, ona je zato izgubila oblast nad avtom in zapeljala na brežino. Na srečo se ni zgodilo kaj hujšega. S čim si je gospa »prislužila« napad, ni jasno. Se je pa pred dnevi v Splitu sama »zafrknila« mlada voznica, ki je menjavo voznega pasu brez uporabe žmigavca drago plačala. Voznika kombija je tako zelo razjezila, da je pri rdeči luči izstopil, šel do nje in jo začel skozi okno lasati in tepsti. Ena od prič je povedala, da jo je celo zgrabil za glavo in z njo udaril ob sedež. Vseeno naj bi jo tudi ona odnesla brez resnejših poškodb. Take incidente v prometu strokovnjaki opisujejo kot posledico cestnega besa (road rage). Čez lužo so v preteklosti zabeležili več takih napadov, nekateri so se končali s smrtjo.

Da ni kaj narobe z (dragimi) avti?

Pred leti smo v Dnevniku skušali ugotoviti, ali so vozniki prestižnejših znamk avtomobilov res bolj nemarni in objestni na cestah kot »navadni smrtniki«. Statistična analiza podatkov policije in ministrstva za infrastrukturo je potrdila stereotipe o voznikih BMW-jev, audijev, mercedesov, ki storijo največ prekrškov in so tudi najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah. Tudi tistih s smrtnim izidom. Seveda ne gre za strokovno raziskavo, jo pa primeri iz prakse še vedno potrjujejo: pred dnevi je voznik audija na avtocesti pri Čatežu dirjal s hitrostjo 180 km/h, prejšnji teden pa eden celo 196 km/h. Bil je v avtu BMW X6. Zabeležili smo tudi primer 49-letnika, ki je z BMW X3 prevozil rdečo luč. Bil je brez vozniškega dovoljenja in še pijan. Na Celovški cesti v Ljubljani pa so policisti nedavno ulovili prav tako voznika BMW, ki je za več kot dvakrat presegel omejitev hitrosti, tudi on pa je bil za volanom opit. Postavlja se vprašanje – je mogoče kaj narobe z dragimi avti? Ali pač vsak, ki sede vanj, avtomatično dobi »pretežko« nogo?

Ti, ti, falot!

Kobre, gangsterji, mrcine, lobanjarji, izobčenci, zmaji – to je le peščica delnih poimenovanj tolp, ki terorizirajo nič hudega sluteče ameriške državljane. Njihovi pripadniki so nevarni, oboroženi, nič kaj prijazni in pripravljeni na boj. Vsak trenutek, ko se to od njih zahteva. Tako nekako si nas večina verjetno predstavlja nepridiprave tam daleč v ZDA, kjer lahko povprečnega državljana glave stane že samo sprehod na napačnem kraju ob napačnem času. Nikakor pa ne bi v isti koš metali 81-letnega Kalifornijca, ki je dobro desetletje »teroriziral« sosesko in se več kot spretno izmikal policiji. Gospod Prince je namreč vsa ta leta s fračo streljal po okolici, pri tem pa razbijal okna, vetrobranska stekla, večkrat pa le za las zgrešil lokalne prebivalce. (Njegova najljubša tarča so sicer bili sosedi.) Ti so odslej varni, saj so serijskega strelca s fračo končno odkrili. V hišni preiskavi so našli tako orožje kot kroglične ležaje, moškega so aretirali, čaka ga sojenje. Vodja policije je potrdil, da se je na sosede spravljal kar z domačega vrta, k predrznim dejanjem pa naj bi ga gnala zlonamerna nagajivost oziroma po domače - hudobija.

Vrgla jo je iz avta

Zadnje čase poročamo o vse več duševnih težavah mladostnikov, stiskah, ki jih čutijo zaradi pritiskov v šoli in (poskusov) samomorov, do katerih jih privedejo. Danes je težko biti mlad, kaj šele najstnik. Zlasti, ko vse cveti in brsti. Kakorkoli, mislili bi si, da se s podobnimi težavami soočajo tudi drugod. In da so odrasli, posebno pa starši do njih vsaj prizanesljivi, če že ne prijazni. Hja, očitno ne vsi. Italijanski mediji namreč poročajo, kako je neka mama svojo 16-letno hčer zaradi slabe ocene pri latinščini pustila kar ob prometni avtocesti pri Rimu. Dijakinjo, ki je imela pri vseh drugih predmetih krasne ocene, latinščino pa je komaj izdelala, so ob cesti našli policisti in jo odpeljali na varno. Nespametno roditeljico bodo ovadili zaradi suma zlorabe otroka.