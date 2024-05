Republikanski podporniki Trumpa so v odzivu govorili o politizaciji pravosodja, demokrati pa so poudarjali, da republikansko stranko sedaj vodi obsojenec za kazniva dejanja. Postopek je ponovno napadel tudi Trump, označil ga je za politično motiviranega in napovedal zmago na volitvah.

Predsednik ZDA Joe Biden obsodbe ni komentiral, tiskovni predstavnik pravne službe Bele hiše Ian Sams pa je na kratko izjavil, da spoštujejo vladavino prava.

Tiskovni predstavnik Bidnove predsedniške kampanje je sporočil, da obsodba dokazuje, da v ZDA ni nihče nad zakonom. »Trump je vedno zmotno verjel, da ga ne bodo nikoli doletele posledice kršenja zakonov v lastno korist,« je sporočil in ob tem opozoril, da ga bo še vedno treba premagati novembra na predsedniških volitvah.

»To je sramoten dan v ameriški zgodovini. Demokrati se veselijo obsodbe voditelja opozicijske stranke po smešnih obtožbah na podlagi pričanja obsojenega zločinca. To je bila politična in ne pravosodna poteza,« pa je izjavil predsednik predstavniškega doma kongresa, republikanec Mike Johnson, in napovedal Trumpovo zmago na volitvah.

Trumpov sin Eric pa je na omrežju X zapisal: »30. maj bo morda ostal v spominu kot dan, ko je Donald Trump osvojil predsedniške volitve 2024,« je na mediju X objavil njegov sin Eric Trump, ki spada med tiste, ki so prepričani, da bo obsodba pomagala Trumpu.

Nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton pa je pozval svojo republikansko stranko, naj si za kandidata najde nekoga drugega kot pa obsojenega zločinca.

Newyorški sodnik Juan Merchan bo Trumpu kazen izrekel 11. julija, tik pred nacionalno konvencijo republikanske stranke, kjer bo potrjen kot predsedniški kandidat. Večina analitikov sicer meni, da mu Merchan zaporne kazni ne bo izrekel, vendar pa to za Trumpa ne pomeni konec nevšečnosti.