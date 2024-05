Dončić je v v malo več kot 36 minutah na parketu dosegel 36 točk in ob tem dodal še deset skokov, pet podaj in dve ukradeni žogi. Iz igre je zadel 14 od 22 metov, od tega šest od desetih za tri točke.

Že v prvi četrtini je dosegel 20 točk, kasneje se je razigral še Kyrie Irving, tako da je ekipa Dallasa ob polčasu vodili že za kar 29 točk.

V drugem polčasu je Dallas nadzoroval potek dvoboja in po zaslugi razpoloženega zvezdniškega dvojca prišel do zanesljive zmage po slabši strelski predstavi na četrti tekmi.

The celebration is on 🥂 Dallas advances to the NBA Finals for the first time since 2011! pic.twitter.com/KCGYNYvIeu — NBA (@NBA) May 31, 2024

Dončić je po tekmi prejel nagrado za najboljšega igralca finala zahodne konference. Irving je dosegel 36 točk, P. J. Washington je dodal 12 točk in sedem skokov, Daniel Gafford pa 11 točk in devet skokov.

Dallas se bo v finalu pomeril proti Bostonu, ki je na vzhodu s 4:0 v zmagah izločil Indiana Pacers. Prva tekma bo na sporedu čez natanko teden dni.