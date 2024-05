Turbulentno leto je prvi teniški igralec sveta Novak Đoković začinil z drugo zmago na drugem letošnjem turnirju največje četverice v Parizu. Srb je bil po dobrih dveh urah s 6:4, 6:1, 6:2 boljši od Španca Roberta Carballesa Baena. Branilec naslova je bil v igri stabilen, nekoliko pa se je znova zameril pariškemu občinstvu, saj je med dvobojem pri glavnemu sodniku zahteval, naj utiša občinstvo, ki vzklika med točkami. Zaradi tega je bil deležen bučnih žvižgov, ki so ga dodatno podžgali.

Uspešne favoritinje

V ženski konkurenci sta vnovič navdušili Belorusinja Arina Sabalenka in naturalizirana Kazahstanka Jelena Ribakina, ki sodita v krog najožjih favoritinj za osvojitev turnirja. Gledalce je na osrednjem igrišču navdušila tudi Jelena Svitolina. Ukrajinka je po zmagi nad domačinko Diane Parry gledalce pozvala, naj pridejo na večerni dvoboj, ko bo igral njen mož Gaël Monfils, ki ga publika v Parizu obožuje.

Po zmagi nad Rafaelom Nadalom je novo prepričljivo zmago v drugem krogu dosegel Nemec Aleksander Zverev, ki je bil s 7:6 (4), 6:2, 6:2 boljši od Belgijca Davida Goffina. »Toliko je bilo v zadnjih dneh govora okrog Rafaela Nadala, da nisem vedel več, kaj naj odgovorim na vsa vprašanja o njem. Čustveno je bil dvoboj izjemno naporen, saj so me po zmagi nad peščenim kraljem nekateri že ustoličili za zmagovalca. Najbolj sem zadovoljen, da me tako podpira publika in bučno navija zame. Povsem me je ponesla, saj mi razmere, kakršne so letos v Parizu, ne ustrezajo. Raje imam hitrejše pogoje, letos pa je v zraku precej vlage in je tudi zelo hladno,« je po uvrstitvi v tretji krog povedal Aleksander Zverev.

Tudi Sinner hvali občinstvo

Okrog Jannika Sinnerja se za zdaj v Parizu ni veliko govorilo, saj je večino slave prvih dni požel Rafael Nadal, v nadaljevanju pa Novak Đoković in slabo vreme. Italijan se dobro znajde izven medijskih luči, ki pa bodo vse bolj uprte nanj. Drugi igralec sveta je namreč navdušil v sredinem nočnem dvoboju z Richardom Gasquetom ter ga s 6:4, 6:2, 6:4 še tretjič v karieri premagal na turnirjih najvišje ravni. Sinner je bil proti izkušenemu domačinu pod pritiskom, saj je lani presenetljivo izgubil v drugem krogu proti Nemcu Danielu Altmaierju, ki je moral letos v tej fazi tekmovanja priznati premoč Grku Stefanosu Cicipasu.

Sinner je bil po zmagi spoštljiv do tekmeca, ki je prvič igral na Rolandu Garrosu leta 2002, leto dni po tem, ko se je Italijan rodil. »Pričakoval sem, da bo publika na strani tekmeca, a si vsakdo, ki je bil prisoten na centralnem igrišču Philippe-Chatrier, zasluži velik poklon. Vsi so namreč izjemni teniški poznavalci, ki znajo nagraditi tudi igralca, za katerega ne navijajo, a z dejanji kažejo, da ga spoštujejo,« je povedal Jannik Sinner ter dodal: »Zaenkrat sem zadovoljen z igrami, ki jih kažem v Parizu. Trdo delam vsak dan in se zavedam, da imam še veliko prostora za napredek. To je tisto, kar me žene naprej.« Izpostaviti velja, da je Jannik Sinner edini teniški igralec, ki lahko osvoji koledarski grand slam, torej zmago na vseh štirih turnirjih največje četverice, potem ko je na začetku leta osvojil OP Avstralije. V tretjem krogu se bo Južni Tirolec pomeril z Rusom Pavlom Kotovom, ki je izločil Švicarja Stana Wawrinko.