Nekdanji princ ljudskih src Werner Brozović, po domače kar Werner, je denimo med tistimi, ki so energetsko napolnjeni z dobrimi tokovi. In to kljub temu, da je zapustil odre. Kot so objavili na spletnem prinašalcu novic Žurnal24, je marca 2023 zaključil glasbeno turnejo, ki je trajala kar 20 let in se po ozdravljeni izgorelosti in depresiji lotil novih podvigov. »Od 18. leta se profesionalno ukvarjam z glasbo. Letos praznujem 35 let glasbene kariere, ki je zahtevala ogromno truda, neprespanih noči, vlaganja v kariero, snemanja plošč, obiskov studia, snemanja spotov, organiziranja koncertnih turnej, brez enega leta pavze, polnih 20 let. Ljudje in mediji so vsa ta leta videli samo tisto lepo stran, polne dvorane, nasmejanega Wernerja, platinaste plošče, luksuzni avto, Maldive … Ne vedo pa za tisto naporno, zelo težko pot in zelo stresno stran življenja,« je potožil Werner in izdal, da je ustvaril blagovno znamko Werner, v okviru katere kot ambasador predstavlja slovenska podjetja. »Mala, velika, že uveljavljena ali čisto nova. Predstavljam njihove izdelke in storitve na drugačen, ustvarjalen način, skozi osebno zgodbo in seveda skozi svoj srčni temperament. Kot ambasador sem poleg svojih družbenih omrežij želel ponuditi še nekaj več, zato sem ustvaril spletno mesto, na katerem se bodo lahko predstavila vsa podjetja, ki jih zastopam,« je svojo novo poslovno pot opisal Brozović.

O svojih neverjetnih dosežkih je minule dni javno razpredala še Jerca Legan. Antropologinjo, svetovalko za strateško komuniciranje in publicistko, kot so jo opisali pred svojo klikalno in bralno skupnostjo na portalu bumnovice.si, so opazili v oddaji Kolo sreče na Planet TV ter v kratki in jedrnati analizi dogajanja na zaslonu zapisali, da jim je najbolj v spominu ostalo to, da je Leganova voditelja Klemna Bučana presenetila z odgovorom na vprašanje, kateri so njeni najljubši hribi. Namignili so, da je voditelj pričakoval, da bo izpostavila katerega od slovenskih vrhov, a je bil njen odgovor Himalaja. »Priplezala sem že do baznega tabora Anapurne, starejšemu sinu pa sem obljubila, da bova šla za njegov osemnajsti rojstni dan pod Mount Everest. Skratka, Himalaja je bila doslej najvišji vrh oziroma najvišja točka. Za to pa je potrebno precej prilagajanja, res veliko kondicije, predvsem pa strast in pogum. Brez tega ne gre na potovanjih in pri hoji v hrib. Zrak je zelo razredčen in veliko ljudi, ki gredo gor, se ne zaveda, kako hitro pridejo težave in kako težko jih je odpraviti. Ko te zajame slabost, je konec,« je opisala krute višinske razmere v Himalaji in še razkrila, da je bil bazni tabor, v katerem je prebivala, postavljen na 5400 metrih nadmorske višine.

Rosvita Pesek s hobotnico v solati

Brez naporov ni šlo niti v razmerju našega svetovno znanega ultramaratonca, kralja svetovnih rek, jezer in morij Martina Strela. V Dolenjskem listu so pred očmi javnosti razgrnili epopejo o tem, kako je večkratni svetovni rekorder v plavanju na dolgih razdaljah še nedolgo tega javno oznanjal, da mu še ena poroka ne pade na misel, potem pa je pred dnevi le pokleknil. Z dolgoletno partnerico Mayo Peron sta si, potem ko sta se razšla in lani začela postavljati življenje vsak po svoje, izrekla usodni da, kot so oznanili. »Po nizu čudnih naključij in Martinovi vztrajnosti ju je življenje spet združilo in zdaj sta tudi uradno postala mož in žena. Očitno so si nekateri odnosi pač usojeni,« je bil zapis, ki je obšel domovino in svet. Pripisali so še nekaj malenkostnih podrobnosti s same ceremonije, pa tudi to, da sta takoj po vzorno izrečenem da nekaj dni preživela v elitnem hotelu v sosednji Avstriji, o kakšnem daljšem poročnem potovanju pa ne razmišljata, ker sta že tako ali tako veliko na poti. Tudi skupnega življenja si po poročanju dolenjskega raznašalca dobrih novic še nista organizirala, ker še niti ne vesta, katero celino bi izbrala za svoj dom, zato sta za zdaj zgolj soseda, ki precej časa preživita skupaj, in takšen način življenja jima trenutno najbolj ustreza.

Zavidanja vredno kariero, kot so še posebej poudarili v uverturi k sestavku o njenih kuharskih veščinah, ima tudi znana novinarka in voditeljica Odmevov na TV Slovenija Rosvita Pesek, ki, kot so navedli, »že vrsto let dela v novinarskih vodah, kjer je res veliko dosegla. Številni gledalci jo zelo spoštujejo, zato ne preseneča dejstvo, da jih zanima tudi njeno zasebno življenje.« Glede tega sicer ni tako gostobesedna kot na televiziji, so ugotavljali, a tu in tam le odstre tančico in pokaže, kako se ji godi doma. Tokrat je svoje malikovalce in spletne prijatelje obdarila s fotografijo jedi, ki jo je ustvarila sama, kot je še dopisala, šlo pa je za hobotnico v solati. »(Zgolj) po dobrem kosilu se dan ne pozna, pripomore pa,« je bila iskrena Rosvita, njeni sledilci pa so, kot so jih pohvalili, temu samo še pritrdili.

Zvezdana Mlakar kadi in je proti kajenju

V reviji Lady pa so se priklonili svetovnemu dnevu nekajenja, ki ga menda zaznamujemo 31. maja, namenjen pa naj bi bil spodbujanju 24-urne abstinence od tobaka s poudarkom na zdravju, kot so navedli in seveda na pomoč poklicali nekaj svojih rednih strank iz množice znanih osebnosti, da jim te povedo, kakšne izkušnje imajo s kajenjem. Vinko Šimek na primer bi lahko postal kar ambasador nekajenja. »Ne kadim in nikoli nisem, sem pa zelo sladkosned. Rad imam lepa dekleta in sladkarije. Ko sem bil mlajši, sem včasih rad prižgal cigaro ali pipo, le tako, za pokušino,« je povedal Šimek. Vlogo posebne odposlanke za propagiranje nekajenja pa bi težje zaupali igralki in nekdanji televizijski voditeljici Zvezdani Mlakar. Ali pač, saj sama, kot je omenila, kadi in je hkrati proti kajenju. »Poskušam se odvaditi na različne načine. Za nekaj dni mi uspe prenehati ali pa vsaj zmanjšati količino, a mi ne gre najbolje. Poskusila sem tudi nekaj alternativnih poti, ampak mi je uspelo le delno, nikoli dokončno. To je kar resna odvisnost,« je razložila Mlakarjeva.

O precej bolj zdravih življenjskih navadah pa je za taisti medij razglabljala Nina Gazibara, ki v teh dneh intenzivno dela na vrtu, saj se, kot so priobčili, legenda manekenstva ne spozna le na modne brvi, ampak tudi na pridelavo zelenjave. »Imam manjši vrt, ampak na njem je prostor za vse. Posadila sem že rože, začimbnice, tri vrste solate, nizek in visoki fižol, čebulo, česen, špinačo, čakam pa še s sadikami paprike in paradižnika. Vremenske razmere so se namreč v zadnjih desetih letih spremenile. Včasih sem lahko sadila že marca, zdaj pa pred majem ne morem nič,« je o pasteh novodobnega vrtnarstva potarnala Gazibarova.