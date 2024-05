Na žrebu v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu je po uvodnih dolgočasnih govorih domačih in tujih (ne)rokometnih veljakov vzdušje dvignil šele Baby Lasagna s svojim evrovizijskim hitom Rim Tim Tagi Dim. Ples kroglic za svetovno prvenstvo, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja 2025 gostile Hrvaška (Zagreb, Varaždin, Poreč), Danska (Herning) ter Norveška (Oslo) in na katerem bo že tretjič zapored nastopilo kar 32 reprezentanc, so v živo spremljali tudi predsednik RZS Bor Rozman, nekdanji generalni sekretar Goran Cvijić in njegov naslednik Jure Natek.

Prireditelji so imeli pravico, da pred žrebom vsaki reprezentanci iz prvega bobna (Danska, Francija, Švedska, Nemčija, Madžarska, Slovenija, Norveška, Egipt) določijo skupino, v kateri bo igrala. Tako je bilo že pred začetkom jasno, da bo Slovenija v prvem delu igrala v Areni Zagreb, nato pa je za tekmece dobila še Kubo (16. januar 2025), Zelenortske otoke (18.) in Islandijo (20. januar 2025). Poleg zelo ugodne skupine so imeli Slovenci srečo tudi z razpletom v skupini H (Egipt, Hrvaška, Argentina, Bahrajn), ki jo prav tako gosti Zagreb in ki se bo v drugem delu križala s slovensko skupino G. Iz vsake od osmih skupin se v drugi del uvrstijo po tri najboljše reprezentance, ki bodo tvorile štiri skupine s po šestimi ekipami, v četrtfinale pa nato napredujeta po najboljši dve. To pomeni, da bi Slovenija v primeru uspešnih nastopov v Zagrebu igrala vključno s polfinalom, finalni vikend pa bo gostil Oslo.

Po razpletu žreba za enajsti nastop Slovenije med svetovno elito (najboljši dosežek bronasta kolajna v Franciji 2017 pod vodstvom Veselina Vujovića) je imel selektor Uroš Zorman mešane občutke. »Že v prvem delu tekmovanja nas v skupini čaka Islandija, ki je zelo zahteven in nevaren tekmec. Verjamem, da nas bosta v drugem delu pričakali Hrvaška in Egipt, ki sta prav tako izjemno dobri. Videli bomo, kaj nam bodo ti obračuni prinesli, ostali tekmeci pa so premagljivi,« pravi Uroš Zorman, ki ga za ogrevanje najprej čakata Kuba (sedemkrat na SP, nazadnje 20. mesto leta 2009) in Zelenortski otoki (32. in 23. mesto na zadnjih dveh in edinih SP), nato pa v boju za prvo mesto v skupini še Islandija (22 nastopov, najboljši dosežek 5. mesto leta 1997).